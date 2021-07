Komu nie ufają Polacy? Złe wieści dla Kaczyńskiego i Tuska w sondażu

Centrum Badania Opinii Społecznej sprawdziło, jakim zaufaniem cieszą się osoby aktywne publicznie w polityce. Na czele rankingu jeśli chodzi o zaufanie, znalazł się Andrzej Duda. Prezydentowi ufa 45 proc. Polaków. Dobry wynik zanotował też Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 może liczyć na 41 proc. poparcia. Politycy budzą raczej pozytywne reakcje, ale żaden z nich nie cieszy się obecnie zaufaniem większości badanych.

Kolejne miejsca jeśli chodzi o zaufanie, zajmuje premier Mateusz Morawiecki – 40 proc. Poza podium uplasował się szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z 34 proc. zaufaniem. Ankietowani ufność wobec Jarosława Kaczyńskiego deklarują na poziomie 30 proc., a wobec byłego premiera Donalda Tuska na poziomie 29 proc.

Ranking zaufania i nieufności polityków. Złe wieści dla Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska

W przypadku braku zaufania niechlubnym liderem jest prezes Prawa i Sprawiedliwości, który budzi niechęć 52 proc. Polaków. Wysoko jest również Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 47 proc. badanych. Nieufność do Tuska, wynosi 45 proc. co plasuje go na trzeciej pozycji. Najniższy poziom braku zaufania wobec badanych polityków osiągnął Michał Dworczyk, któremu nie zaszkodziła tzw. afera mailowa. Szefa KPRM nie zna jednak 35 proc. respondentów.

Sondaż CBOS przeprowadzono od 1 do 11 lipca 2021 roku metodą CAPI, CATI oraz CAWI na reprezentatywnej, imiennej próbie 1166 mieszkańców Polski, którzy mieli powyżej 18 lat. Próbę wylosowano z rejestru PESEL. Każdy uczestnik sondażu sam wybierał, jaką metodą chce przeprowadzić badanie. Ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.



