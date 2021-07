Czy Andrzej Duda jest na urlopie? Rzecznik: Wierutne bzdury, prezydent nie ma czegoś takiego jak urlop

Prezydent Andrzej Duda w ostatnim czasie przebywał na urlopie w Juracie, a od czwartku jest w Japonii, gdzie ma dopingować polskim sportowcom podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. W radiowej Trójce o urlop prezydenta był pytany jego rzecznik Błażej Spychalski. Prowadząca audycję Beata Michniewicz wtrąciła, że na Andrzeja Dudę spada sporo krytyki za to, że wypoczywał w Juracie, gdy w Polsce wystąpiły powodzie. – Urlop przerywa, by polecieć do Japonii – cytowała dziennikarka.

Spychalski odparł, że wszystkie takie sugestie są nieprawdziwe. – Mogę powiedzieć tylko tyle, to są po prostu wierutne bzdury (...). Wierutne bzdury te sformułowania, które pojawiają się w niektórych mediach, czy w ośrodkach, które aspirują do tego, żeby być opiniotwórczymi mediami – powiedział rzecznik prezydenta.

Spychalski: Nie ma czegoś takiego, jak urlop prezydencki

Błażej Spychalski uzasadniał na antenie, że prezydent nie ma urlopu. – Używanie sformułowania urlop prezydencki jest bezprzedmiotowe, bo nie ma czegoś takiego urlop prezydencki, (...). Nie, prezydent nie ma czegoś takiego jak urlop – mówił.

Jak ocenił rzecznik, używanie sformułowania „urlop” w stosunku do prezydenta, jest nieuczciwe. Spychalski dodał, że wizyta Andrzeja Dudy w Japonii jest „bardzo istotna”, ponieważ poza dopingowaniem polskich sportowców prezydent spotka się m.in. z premierem Japonii Yoshihide Sugą.

Czytaj też:

Andrzej Duda leci na igrzyska olimpijskie. Jakie są plany prezydenta Polski i które mecze obejrzy?