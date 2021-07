PSL pomoże PiS w sprawie Banasia? „Nie będziemy się babrać w brudnej wojnie”

– Jeśli prawdą jest to, co wiedzieliśmy przed 2019 r. o oświadczeniach majątkowych i kwestiach związanych z prowadzonymi przez Mariana Banasia interesami, i jeśli dorzucimy do tego to, czego dowiadujemy się dziś, to jest jego kontakty z ludźmi, którzy informowali go o stanie postępowań jego i jego rodziny, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie powinien być prezesem NIK – mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Marek Sawicki.

Z ustaleń Onetu wynika, że słowa byłego ministra rolnictwa oburzyły kierownictwo PSL. W ostrych słowach wypowiedziała się m.in. Urszula Pasławska, która stwierdziła, że „Ludowcy nie będą się babrać w brudnej pisowskiej wojnie”.

twitter

Opozycja dalej obawia się, że część polityków PSL może w ostatnim momencie zmienić zdanie, tak jak to było w przypadku głosowania nad kandydaturą Karola Nawrockiego na prezesa IPN. Zdaniem niektórych posłów KO, PSL mogło zawrzeć nieformalne porozumienie z PiS, które zakładało poparcie dla kandydata na RPO prof. Marcina Wiącka. – Nie wykluczamy, że w tym pakiecie jest też immunitet Mariana Banasia. Trzeba śledzić, kto trafia na stanowiska w regionalnych oddziałach IPN i czy nie ma tam ludzi kojarzonych z PSL – powiedział dziennikarzom jeden z polityków KO.

PSL zagłosuje przeciw Banasiowi?

Osoba związana z kierownictwem KO zapewnia, że nie ma żadnego porozumienia z PiS. – Najpierw wniosek prokuratury musi trafić do komisji regulaminowej. Ta się w sierpniu może zbierze, a może nie. Być może stanie się tak dopiero we wrześniu albo nawet w październiku. Głosowanie na sali plenarnej będzie późną jesienią – wyjaśnił polityk.

Wniosek Ziobry ws. Banasia

Na wniosek prokuratury regionalnej w Białymstoku Zbigniew Ziobro wystąpił o zgodę na pociągnięcie Mariana Banasia do odpowiedzialności karnej. W oświadczeniu Prokuratury Krajowej poinformowano, że śledczy zamierzają postawić prezesowi NIK kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych. PK podała również, że „Marian Banaś miał nakłaniać dyrektora Administracji Skarbowej w Krakowie do bezprawnego ujawnienia mu informacji na temat prowadzonych w jego sprawie czynności przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i kontroli podatkowej”.

Czytaj też:

Sondaż. Który polityk jest najbardziej atrakcyjny? Tusk na drugim miejscu ex aequo z Trzaskowskim