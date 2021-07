Zawiadomienie Banasia po słowach Kaczyńskiego. Jest decyzja prokuratury

Marian Banaśzłożył zawiadomienie do prokuratury, ponieważ jego zdaniem mogło dojść do naruszenia art. kodeksu karnego w zakresie pomówienia (art. 212) oraz znieważenia lub poniżenia konstytucyjnego organu RP (art. 226 par. 2). Chodzi o słowa prezesa PiS, które padły m.in. w rozmowach z Wprost oraz tygodnikiem „Sieci”.

Jarosław Kaczyński ocenił m.in. że jest wielkim błędem naszego systemu prawnego, że człowiek, wobec którego toczą się poważne śledztwa, może być prezesem Najwyższej Izby Kontroli a ponadto jeśli ktoś ma jakiekolwiek kłopoty w tej sferze i jest mocno skoncentrowany na sprawach materialnych, to nie powinien być prezesem NIK. Komentując raport Izby dotyczący wyborów kopertowych uznał, że mówienie o nadużyciach jest nieporozumieniem.

Banaś zawiadamia prokuraturę ws. Kaczyńskiego

Prezes NIK tłumaczył, że prezes PiS jako wicepremier powinien szczególnie cenić sobie zasadę domniemania niewinności (...), a także baczyć na to, że prokuratura w okresie blisko dwóch lat nie sformułowała żadnych zarzutów. Nie mogę dopuścić do sytuacji, w których przedstawiciel jednej z instytucji podlegających kontroli w sposób bezprawny wywiera wpływ na czynności organu kontroli ustanowionego przepisami Konstytucji, a także pomawia konkretną osobę - Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w oczach opinii publicznej oraz podległych pracowników - tłumaczył.

Decyzja prokuratury

Z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że 15 lipca Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Śledczy uznali, że wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego należy ocenić w kategorii wyrażania poglądów na konkretne zagadnienie prawne, które jako takie nie wykraczają poza konstytucyjną granicę wolności słowa oraz zakres publicystyki, która zakłada uprawnienia do dokonywania ocen poszczególnych faktów i wydarzeń.

Pełnomocnik Mariana Banasia złożył zażalenie na decyzję prokuratury.