Andrzej Duda na urlopie. Grzegorz Schetyna ostro o nieobecności prezydenta

Przypomnijmy, że Polska stoi w obliczu dwóch fal migracyjnych. Z jednej strony, sytuacja w Afganistanie zaogniła się do tego stopnia, że polski rząd uczestniczy w ewakuacji osób, które działały na miejscu w celu zaprowadzenia zmian w kraju. Z drugiej zaś strony nasza wschodnia granica (z Białorusią) jest naciskana przez reżim Łukaszenki, który „podrzuca” migrantów na granicę z Polską i Litwą, by wywrzeć presję na Zachodzie.

W tym czasie, jak informuje „Fakt”, Andrzej Duda przebywa na urlopie ze swoją żoną. Tabloid przyłapał parę prezydencką w Juracie i postawił pytanie, czy w takiej sytuacji, głowa państwa nie powinna przerwać wypoczynku. Podobnego zdania jest także poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. W rozmowie z Wirtualną Polską, Schetyna stwierdził, że prezydent powinien przerwać wypoczynek i zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by pochylić się nad problemami.

Grzegorz Schetyna ostro o Andrzeju Dudzie

– To dość symboliczne. Przedwczoraj prezydent Joe Biden przerywa urlop, by wypowiedzieć się w kwestii Afganistanu, by zająć stanowisko w tej sprawie, by przygotować wolny świat do tego, że wspólnie musi te problemy rozwiązywać. Wtedy, kiedy prezydent USA przerywa urlop i koordynuje zajmowanie się sprawami kryzysu afgańskiego, prezydent Duda kontynuuje urlop, czy rozpoczyna drugą jego część. To cała prawda o polityce prezydenta Dudy i polityce PiS-u – komentował w programie „Tłit” Wirtualnej Polski Grzegorz Schetyna.

– Jesteśmy obok najważniejszych problemów. My się w tych sprawach nie wypowiadamy, my się do tych spraw nie odnosimy, my się tym nie zajmujemy. Jesteśmy oderwani od politycznej rzeczywistości – dodał.

