Sondaż poparcia dla partii. Lepszy wynik PiS, spadek notowań PO i Hołowni

Pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski sprawdziła, jak kształtuje się obecnie poparcie dla partii politycznych w Polsce. Ankietowanych pytano, na którą formację oddaliby swój głos, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w poprzednią niedzielę.

Sondaż. Poparcie dla PiS i KO

Z badania wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie w wysokości 36,3 proc., a więc o 2,1 pkt proc. więcej w porównaniu do poprzedniego badania pracowni. Na kolejnym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Po powrocie Donalda Tuska oddanie głosu na tą partię zadeklarowało 25,5 proc. respondentów, co oznacza spadek o 2,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Sondaż. Poparcie dla Hołowni, PSL i Lewicy

Spadek poparcia o 0,6 pkt proc. odnotowała Polska 2050. Obecnie ugrupowanie założone przez Szymona Hołownię może liczyć na 10,6 proc. głosów. Łączne poparcie dla KO i Polska 2050 jest na poziomie 37 proc.

Poselskie mandaty otrzymaliby również politycy Lewicy, na którą chce głosować 8 proc. badanych. W poprzednim badaniu było to 6 proc. Konfederację także popiera 8 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.). Wyniki sondażu wskazują, że poniżej progu wyborczego znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem w wysokości 4,4 proc.

6,4 proc. ankietowanych nie jest w stanie jednoznacznie wskazać, na którą partię chcieliby oddać swój głos.

Pracownia United Surveys przeprowadziła sondaż 27 sierpnia br. metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Nieudana wojna błyskawiczna Tuska, radosny koniec wakacji w PiS