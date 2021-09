Gawkowski o przygotowaniach do wyjścia Polski z UE. Rzecznik MSZ reaguje

Posłowie Lewicy zorganizowali w Sejmie konferencję prasową. Poszło o słowa Ryszarda Terleckiego, który na Forum Ekonomicznym w Karpaczu komentował konflikt pomiędzy Polską a Komisją Europejską. Słowa wicemarszałka Sejmu zostały odebrane jako zapowiedź ewentualnego polexitu lub innej jego formy uwzględniającej dalszą eskalację konfliktu między naszym krajem a KE.

Krzysztof Gawkowski komentuje wypowiedź Ryszarda Terleckiego

Krzysztof Gawkowski mówił na briefingu, że „politycy PiS-u przez wiele lat krygowali się mówiąc, że Unia Europejska to nasza ostoja”. – Dzisiaj wiemy co naprawdę myślą i śmiem twierdzić, że to początek drogi, który ma doprowadzić do ostatecznego pożegnania się z UE. PiS to formacja, której nie można wierzyć, ale w sprawach fundamentalnych, naszego członkostwa w Unii Europejskiej przez lata mówiło „nie” – zaczął szef klubu parlamentarnego Lewicy.

– Dzisiaj wiemy, że rozpoczęły się przygotowania do wyjścia Polski z UE i trzeba działać. To polska lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej i polska lewica nie pozwoli na to, żeby Polskę z UE wyprowadzić. Jeszcze dziś złożymy wniosek, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu minister spraw zagranicznych przedstawił informację o przygotowaniach dotyczących wystąpienia Polski z Unii Europejskiej – kontynuował Gawkowski.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina odpowiada na słowa polityka Lewicy

Polityk Lewicy był przekonany, że „w MSZ toczą się prace nad ustawami, które mają doprowadzić ostatecznie do wyjścia Polski z UE”. Na słowa przewodniczącego klubu Lewicy odpowiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. „Informuję, że twierdzenie pana posła, jakoby w MSZ przygotowywane były akty prawne dotyczące wyjścia Polski z UE, jest nieprawdziwe” – zapewnił na Twitterze Łukasz Jasina.

