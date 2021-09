Ziobro podsumował spór o Turów: Wielka operacja Niemiec i Rosji

– Spór o Turów trzeba widzieć w szerszym kontekście wojny o energetykę, która odbywa się dzisiaj w Europie. Oczywiście to nie jest tak przedstawiane, mówi się w pewnej idei obrony klimatu, ale tak naprawdę to jest wielka operacja misji Rosji – zaczął Zbigniew Ziobro, tłumacząc sytuację wokół Turowa.

– Rosji i Niemiec – doprecyzował minister sprawiedliwości. – Czesi są akolitami Niemiec. Nie wiem, czy pan o tym, wie, że na terenie Niemiec działają wielkie kopalnie węgla brunatnego należące do czeskich oligarchów. To jest system naczyń połączonych. Tak naprawdę rzecz zmierza do tego, aby Polski w większym stopniu była zależna i kupowała, przede wszystkim płaciła, aby ktoś na tym zarabiał. Tak naprawdę jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to tak w głębi widać, że chodzi o pieniądze – tłumaczył.

Prokurator Generalny dał też radę premierowi Morawieckiemu, by „grał twardo”. – Nie wolno ustępować, nie wolno być zbyt uległym wobec agendy europejskiej – podkreślał. – Jeśli będziemy ulegać, to będziemy płacić jeszcze więcej – mówił. – Albo Polska będzie ograna i będziemy ogrywani, Polacy będą krajem ubóstwa energetycznego, będziemy płacić najwięcej za rachunki w Europie – dodawał.

– Chciałbym tego państwu nie mówić takich informacji, ale myśmy jako Solidarna Polska przed tym przestrzegali, że zgoda na zaostrzenie pakietu klimatyczno-energetycznego pod pięknymi szlachetnymi hasłami ochrony klimatu na świecie będzie prowadzić tego, że od stycznia, a może wcześniej, wielu z państwa będzie płacić 20, 30, a niektórzy nawet 40 procent więcej za prąd i za ciepło. To odczujecie państwo w swoich kieszeniach, więc od tego jest też i polski rząd, żeby temu się przeciwstawiać – wyjaśniał Ziobro.

