„Wiadomości” TVP przeszły same siebie. Festiwal krytyki pod adresem Donalda Tuska

– Sympatycy i politycy opozycji znów krytykują programy społeczne polskiego rządu. Zamiast merytorycznych argumentów są skrajnie negatywne emocje. Zdaniem komentatorów pseudoelity w taki sposób atakują i obrażają Polaków. I to nie pierwszy raz – tak prowadząca „Wiadomości” TVP zapowiedziała materiał, w którym zmiany polskoładowe połączono z krytyką Donalda Tuska oraz negatywnymi opiniami o zachowaniu niektórych turystów nad Bałtykiem.

Dziennikarz TVP stwierdził, że „komentatorzy zauważają pogardę pseudoelit dla zwykłych Polaków a programy społeczne rządu Prawa i Sprawiedliwości nie podobają się wielu wpływowym osobom ze środowiska liberałów”. W materiale Macieja Sawickiego przypomniano, że PiS zdecydował się m.in. na podniesieni kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych a dzięki Polskiemu ładowi 8 mln emerytów otrzyma wyższe świadczenie. Dodano, że pogram gospodarczy PiS będzie korzystny lub neutralny dla blisko 90 proc. Polaków.

Następnie przypomniano, że „sympatycy totalnej opozycji komentują zmiany w duchu pogardy dla Polaków a pseudoelity już nie po raz pierwszy gardzą Polakami”. Dorota Kania stwierdziła, że „podobna narracja obowiązywała wtedy, gdy PiS wprowadzał program 500 plus”. Dalej widzowie mogli usłyszeć Krystynę Jandę, która w 2017 roku mówiła, że „czuje się, jakby ktoś na nią cały czas srał”. Przytoczono także słowa Sławomira Nitrasa, który mówił w kontekście 500 plus, że „nie powinno się hodować biedy i patologii” oraz ostrą krytykę Doroty Zawadzkiej pod adresem turystów nad Bałtykiem.

W kolejnym materiale także skrytykowano Donalda Tuska. Widzowie telewizji publicznej po raz kolejny usłyszeli, że „Polacy tracą przez tuskowe”. – Cała Europa zmaga się z wysoką inflacją. Jest ona spowodowana m.in. wyższymi kosztami energii elektrycznej. To z kolei efekt unijnego systemu handlu emisjami CO2, który popierał Donald Tusk i angażował się w jego uchwalenie – powiedziała Edyta Lewandowska.

Adrian Borecki w swoim materiale zaznaczył, że „KE ma narzędzia do zmiany tego systemu, jednak nie chce ich zastosować a choć szefowa Komisji Europejskiej jest z partii Donalda Tuska nie słychać, aby były polski premier ją do tego namawiał”. – PO głosowało w Sejmie przeciwko uchwale wzywającej UE do zmiany systemu handlu emisjami. Trudno się dziwić, skoro Donald Tusk w 2008 roku był jednym z tych, którzy uchwalali ten system – stwierdził dziennikarz TVP. Następnie dodał, że „Jarosław Kaczyński, który był wtedy w opozycji, domagał się zawetowania tego systemu”.

Kolejny materiał, którego jednym z głównych bohaterów był także Donald Tusk dotyczył Rosji. Edyta Lewandowska stwierdziła, że „choć obecnie szef PO oskarża rząd o prowadzenie prorosyjskiej polityki, sam przed laty doprowadził do resetu w relacjach z Rosją, co skutkowało m.in. skrajnie niekorzystną dla Polski umową z Gazpromem”. W materiale stwiedzono, że „Donald Tusk krytykuje pomysł fuzji Orlenu z Lotosem, co będzie niezwykle korzystne dla polskiego rynku”.

„Nie czekając na fakty, Tusk wciągnął wnioski. Pytanie, czy szef PO wie, o czym mówi, bo Polski ład nie ma nic wspólnego z fuzją Orlenu z Lotosem” – stwierdził dziennikarz TVP i przytoczył poświęcony tej inwestycji tweet szefa PO.

W dalszej części materiału przypomniano, że „ówczesny premier nie widział niczego złego w sprzedawaniu polskich firm rosyjskim spółkom, a do tego doszło podpisanie umowy na dostawę gazu od Gazpromu”.

