„Skandaliczna, zaskarżyliśmy ją”. Jest reakcja na decyzję ws. Brauna

Rozgłośnia Radio ZET ustaliła w poniedziałek 17 stycznia, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie w sprawie gróźb karalnych, które wobec Adama Niedzielskiego miał kierować Grzegorz Braun z Konfederacji. To zawiadomienie do prokuratury było efektem wydarzeń z września 2021 roku, gdy Braun w Sejmie wykrzyczał w kierunku Niedzielskiego (tuż po tym, jak wyłączono mu mikrofon): – Będziesz pan wisiał!

Braun został za to ukarany przez Prezydium Sejmu (kara pieniężna), dodatkowo ukarała go Komisja Etyki Poselskiej. Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył natomiast minister zdrowia. Jeszcze w styczniu 2022 roku sam Niedzielski wspominał, że śledczy niespecjalnie garną się do domknięcia tej sprawy.

Śledztwo ws. Brauna umorzone. Rzecznik ministerstwa komentuje

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz przekazała w rozmowie z Radiem ZET, że śledztwo ws. Brauna „umorzono wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego”. O opinie na temat tej decyzji prokuratury był pytany dzień później rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

W trakcie spotkania z dziennikarzami Andrusiewicz powiedział: – Decyzja o umorzeniu sprawy dotyczącej wrześniowej wypowiedzi posła Grzegorza Brauna jest skandaliczna, zaskarżyliśmy ją.

Andrusiewicz dodawał, że taka decyzja prokuratury może sprawiać wrażenie, jakoby poseł na mównicy mógł powiedzieć coś więcej niż przeciętny obywatel. Rzecznik MZ zarzucił prokuraturze, że w uzasadnieniu bardziej „wydaje się usprawiedliwiać ten czyn”, aniżeli go piętnować.

– Mówimy o groźbie pozbawienia życia, w momencie, kiedy minister zdrowia jest nachodzony w domu przez antyszczepionkowców i pani prokurator nie widzi w tym nic złego – podsumował Andrusiewicz.

