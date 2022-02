Tusk stanowczo o Nord Stream 2. „Egoistyczne, krótkowzroczne interesy gospodarcze”

Donald Tusk jako szef Europejskiej Partii Ludowej przewodniczy pierwszemu w tym roku spotkaniu członków formacji. Zdaniem polityka obecna sytuacja geopoliyczna to czas historycznego testu dla EPP. – Nasi przyjaciele na Ukrainie i Białorusi potrzebują nas badziej niż kiedykolwiek. Musimy ściśle współpracować wobec wielkiego zagrożenia, jakim jest Rosja – stwierdził były premier. Lider PO zaznaczył, że wsparcie Ukrainy jest nie tylko moralnym obowiązkiem, ale też leży w wyraźnym interesie Europy.

Tusk o pomocy dla Ukrainy

– Tak ważna jest dziś wspólna reakcja, determinacja, odwaga i wyobraźnia strategiczna. Nasz potencjał jest wystarczający, aby obronić siebie, naszych przyjaciół i naszą przyszłość. Jesteśmy wspólnotą, która może wyjść z tego kryzysu zwycięsko – zaznaczył Donald Tusk. Według przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej musimy być gotowi do obrony naszych wartości przez wewnętrznym sabotażem politycznym.

- Rosja atakuje Zachód od wewnątrz, wykorzystując nowe formy ustępstw, egoistyczne, krótkowzroczne interesy gospodarcze, takie jak NordStream 2 oraz ciągłą zależność Europy od dostaw rosyjskiego gazu – wyjaśnił polityk.

Rosja dokona inwazji na Ukrainę?

Agencja AP, powołując się na ustalenia wywiadowcze Stanów Zjednoczonych, poinformowała, że Rosja dysponuje już co najmniej 70 proc. potencjału militarnego potrzebnego do przeprowadzenia inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Jednocześnie amerykańscy urzędnicy wskazali, że wciąż nie dotarli do oficjalnego potwierdzenia świadczącego o tym, że prezydent Rosji Władimir Putin zatwierdził scenariusz zaatakowania sąsiada. Dodali, że wciąż jedną z dróg do rozwiązania eskalującego napięcia jest dyplomatyczna ścieżka.

