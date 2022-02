Najnowszy sondaż. Słodko-gorzkie wyniki dla Prawa i Sprawiedliwości

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w ubiegłą niedzielę, wówczas zwyciężyłoby w nich Prawo i Sprawiedliwość – wynika z sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 33,1 proc. poparcia, o 0,8 punktu procentowego więcej niż w poprzednim badaniu.

Zbyt dużych powodów do optymizmu nie ma Koalicja Obywatelska. Z jednej strony może liczyć na 25,1 proc. poparcia ankietowanych, ale w dwa tygodnie straciła 2,1 pkt proc. Niewielki wzrost odnotowała Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chce głosować 11,7 proc. badanych, o 0,5 p.p. więcej.

Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych. Konfederacja wyprzedza Lewicę

Poza podium uplasowała się Konfederacja, która zyskała jedno oczko. 8,5 proc. to o 1,7 p.p. więcej niż we wcześniejszym sondażu. Lewica straciła 1,2 p.p. i według badania popiera ją 5,8 proc. wyborców. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Koalicja Polska-PSL z wynikiem 5,2 proc. To o 1,3 p.p. mniej niż dwa tygodnie temu.

W sondażu uwzględniono też Agrounię i Porozumienie Jarosława Gowina, jednak znalazły się one poza progiem wyborczym. Co dziesiąty respondent nie potrafił odpowiedzieć, na kogo by zagłosował.

Problemy z ułożeniem większości przez PiS i opozycję

Przełożenie wyników na mandaty nie usatysfakcjonowałoby nikogo. PiS zdobyłby 195 mandatów i nawet sojusz z Konfederacją nie dawałby partii Jarosława Kaczyńskiego większości. Pozostałe partie opozycyjne łącznie mogłyby liczyć na 229 mandatów. Jedno miejsce przypada bowiem mniejszości niemieckiej.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys dla WP, Zrealizowano go 6 lutego 2022 r. metodą CATI.

