Donald Tusk napisał o „zdradzie Polski”. Patryk Jaki: Jak Pan może wbijać nóż w plecy?

Trwa czwarty dzień wojny Rosja – Ukraina. „Kto podważa dziś naszą obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej oraz rozpowszechnia rosyjską propagandę i dezinformację zdradza Polskę i za zdradę będzie odpowiadał” – napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Były premier użył do komentarza swojego „prywatnego” profilu. Wcześniej lider PO skorzystał z konta, którym komunikował się jako szef Europejskiej Partii Ludowej.

Na wpis Tuska zareagowała m.in. znana blogerka Kataryna. „A kto dziś podważa?” – skomentowała, ale nie doczekała się odpowiedzi. Swoją opinię zamieścił także Patryk Jaki. „Nie bardzo wiem, kto podważa obecność w NATO. Co do Pana partii, UE i Niemców to cieszymy się, że pod presją zmieniliście zdanie. Bo my właśnie chcemy UE, która broni suwerenności, wolnych państw, a nie robi deale z Rosją. I pamiętamy, że pierwsze sankcje były na Polskę, potem na Putina” – napisał europoseł.

Donald Tusk o „zdradzie Polskie”. Patryk Jaki odpowiada

Polityk reprezentujący Solidarną Polskę dodał, aby Tusk „powiedział swoim kolegom z Europejskiej Partii Ludowej, że gaz dalej płynie z Nord Stream 1 i za tę kasę Władimir Putin zabija na Ukrainie”. „I szkoda, że znów Pan niszczy razem z posłem Rafałem Grupińskim jedność ws. Ukrainy, która była powszechna w Polsce” – podsumował Jaki.

W osobnym tweecie eurodeputowany zamieścił zdjęcie „draftu nowego dokumentu, który forsuje partia Donalda Tuska z lewicą”. Jaki zaznaczył, że to wezwanie do nowych sankcji na Polskę! „Panie Donaldzie Tusku! Jak Pan może wbijać nóż w plecy, kiedy Polska tyle zasobów angażuje w pomoc Ukrainie?!” – zapytał polityk Solidarnej Polski.

