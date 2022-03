Wojna na Ukrainie. Emmanuel Macron po raz kolejny rozmawiał z Władimirem Putinem

Pałac Elizejski poinformował, że rozmowa Emmanuela Macrona i Władimira Putina trwała godzinę i 45 minut. Strona francuska nie przekazała jednak oficjalnie szczegółów. Urzędnik z biura prezydenta Francji przekazał Reutesowi, że Macron wezwał Putina do zakończenia działań wojskowych na terenie Ukrainy oraz ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa ukraińskim obiektom nuklearnym.

Wojna na Ukrainie. Macron rozmawiał z Putinem

Największy holenderski dziennik „De Telegraaf” podaje, że powodem rozmowy była informacja przekazana przez Wołodymyra Zełenskiego dotycząca tego, że Rosja planuje zbombardować port w Odessie. Dziennik zaznacza, ze nie wiadomo skąd prezydent Ukrainy miał taką wiedzę.

Z kolei jak przekazała AFP Macron pytał też Putina o atak rosyjskiego wojska na Zaporoską Elektrownię Atomową i pożar, który wybuchł na jej terenie w wyniku ostrzału. Putin znów powtarzałał kłamliwą propagandę. Jak przekazał Kreml, prezydent Rosji oświadczył, że to prowokacja „ukraińskich radykałów”. Zapewnił też, że „poziomy promieniowania są normalne”. Ponadto Putin oskarżył Ukraińców o uniemożliwianie cywilom opuszczenia Mariupola.

Wcześniej w niedzielę z Putinem rozmawiał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan miał zapewniać w rozmowie, że Turcja jest gotowa do wniesienia wszelkiego rodzaju wkładu w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie pokojowymi środkami tak szybko, jak to możliwe. Podkreślał, że pilne całkowite zawieszenie broni nie tylko złagodzi problemy humanitarne, ale także zapewni możliwość znalezienia rozwiązania politycznego. Wzywał do „wspólnego utorowania drogi do pokoju”. Z kolei w sobotę na rozmowę z Putinem poleciał premier Izraela Naftali Benett.

Prezydenci „pozostają w kontakcie”

Poprzednio Macron rozmawiał telefonicznie z Putinem 3 marca. Pałac Elizejski wydał wtedy tylko lakoniczny komunikat, w którym potwierdził, że rozmowa trwała 90-minut. Z kolei minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow przyznał, że Macron pełni rolę mediatora, a kontakty z francuskim przywódcą służą Putinowi do przekazywania rosyjskiego stanowiska ws. konfliktu na Ukrainie. Do rozmowy doszło też 24 lutego.

Prezydent Francji tłumaczył w wygłoszonym w środę orędziu do Francuzów, że „pozostanie w kontakcie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem tak długo, jak to będzie konieczne”. Wszystko po to, aby przekonać Putina do zaprzestania agresji na Ukrainę i zapobiec rozprzestrzenianiu się konfliktu. Jak dotąd jednak ani wysiłki Macrona ani innych przywódców zachodnich nie przekonały Putina do zaprzestania prowadzenia działań wojennych na Ukranie.

