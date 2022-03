Najnowszy sondaż. Spadek poparcia dla PO, Konfederacja poza Sejmem

Od 14 dni trwa inwazja Rosji na Ukrainę. W obliczu dramatycznej sytuacji u naszego sąsiada, sprawy krajowe zeszły na drugi plan. Wirtualna Polska postanowiła sprawdzić, jak obecnie kształtuje się poparcie dla poszczególnych formacji politycznych. Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość chciałoby głosować obecnie 33,6 proc. ankietowanych, a więc o 1,4 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Najnowszy sondaż. Poparcie dla PO i Hołowni

Na drugim miejscu uplasowała się Platforma Obywatelska. Partia Donalda Tuska może liczyć na poparcie w wysokości 21,2 proc. W porównaniu do poprzedniego sondażu jest to spadek o 5,7 pkt proc. Tym samym różnica w poparciu pomiędzy Zjednoczoną Prawicą a Koalicją Obywatelską w dwa tygodnie zwiększyła się z 5,3 pkt. proc. do aż 12,4 pkt. proc.

Podium zamyka Polska 2050. Oddanie głosu na formację Szymona Hołowni zadeklarowało 9,7 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 0,3 pkt proc.

PSL i Konfederacja poza Sejmem

Poselskie mandaty otrzymaliby także politycy Lewicy, która może liczyć na poparcie w wysokości 6,9 proc. Do Sejmu nie dostałoby się natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe. Partię Władysława Kosiniaka-Kamysza popiera obecnie 4,6 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 0,6 pkt. proc. (5,2 proc. poparcia w ostatnim sondażu). Stawkę zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 4,4 proc. respondentów.

19,6 proc. badanych nie wie, na kogo chciałoby oddać swój głos.

