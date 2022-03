Wojna na Ukrainie. Duda po rozmowie z Zełenskim o słabości Rosji

Andrzej Duda po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim opublikował tweeta, w którym podzielił się informacjami od prezydenta Ukrainy. „Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego na Ukrainę przybywają Rosjanie z Syrii, a dodatkowo wspierający Rosję najemnicy z Bliskiego Wschodu. Najwięcej jest Syryjczyków. W tej sytuacji trzeba więcej pomocy NATO dla Ukrainy! Ale to obrazuje też słabość Rosji i jest ciekawym sygnałem dla Turcji” – czytamy.

Wojna na Ukrainie. Zełenski o działaniach Izraela

Wołodymyr Zełenski opublikował na Facebooku wpis, w którym odniósł się do działań izraelskiego rządu, który wzywa do rozmów między Rosją i Ukrainą. „Premier Izraela, pan Bennett próbuje znaleźć sposób na prowadzenie rozmów. I za to jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni za jego starania, abyśmy prędzej czy później zaczęli rozmawiać z Rosją, być może w Jerozolimie” – napisał Zełenski. „Jerozolima może być właściwym miejscem, żeby znaleźć pokój” – dodał.

Wpis Zełenskiego odbiega nieco od treści jego niedzielnego wystąpienia w Knesecie. Prezydent Ukrainy pytał wówczas izraelskich parlamentarzystów, dlaczego zwlekają z decyzją o dostarczeniu broni jego krajowi, kiedy na Kremlu mówi się o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii ukraińskiej”. Podkreślał również, że Izrael wciąż nie przyłączył się do nałożonych na Rosję sankcji.

