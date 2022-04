Kuriozalne słowa Marii Zacharowej. „Wojna wybuchła z powodu barszczu”

Zaskakujące nagranie opublikował w piątek 8 kwietnia w mediach społecznościowych Kirył Martynow, niezależny od władz na Kremlu rosyjski dziennikarz, redaktor naczelny periodyku „Nowaja Gazieta. Europa”. To projekt stworzony w ostatnich dniach przez dziennikarzy, którzy wyemigrowali z Rosji.

Dziennikarz nie wskazał, w jakich dokładnie okolicznościach zostało zarejestrowane osobliwe zachowanie rzeczniczki rosyjskiego MSZ. Można się jednak domyślić, że to fragment konferencji prasowej, w trakcie której Zacharowa dostarczała dziennikarzom kolejną porcję propagandy na temat wojny na Ukrainie.

Wojna na Ukrainie. Rzeczniczka MSZ Rosji o przyczynach



Podczas tego przemówienia, oficjalna przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa oświadczyła, że „przyczyną wojny było to, że Ukraińcy nie chcieli dzielić się z nią barszczem”.



– Ukraińcy w książkach kulinarnych i nie tylko zakazywali innych przepisów na barszcz. Dlaczego? Bo barszcz może należeć tylko do jednego, nie powinno się nim dzielić. Oni nie pozwalali, by był wspólny. Aby w każdym mieście i w każdym regionie każda gospodyni mogła przyrządzić go po swojego. Oni nie chcieli kompromisu. To jest to, o czym mówimy: ksenofobia, nazizm i ekstremizm – mówiła rzeczniczka resortu dyplomacji Rosji.



