Łukaszenka radzi i uczy. Pokazał dzieciom, jak poprawnie otwierać butelkę

Aleksandr Łukaszenka spotkał się z członkami Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży. W trakcie spotkania wspominał m.in. swoje dzieciństwo oraz okres działalności w Komsomole, komunistycznej organizacji młodzieży w Rosji Radzieckiej i ZSRR. Białoruski dyktator stwierdził, że dobrym rozwiązaniem byłby powrót do dawnych czasów.

– Wciąż jesteście bardzo młodzi, ale można powiedzieć, że znajdujecie się w punkcie kiedy odradza się prawdziwa organizacja pionierska. Mam wrażenie, że ten rok będzie obfitował w wydarzenia dla nas, dla naszej młodzieży w Związku Młodzieży BRSM i dla Was pionierów. W nadchodzących latach czeka nas dużo pracy – przemawiał do dzieci.

– Odbudujemy ten system i nie powinien być gorszy niż w tamtych czasach. Aby młodzi ludzie szanowali i doceniali Komsomoł, nie wystarczy mieć mądrych ludzi na czele. Trzeba uatrakcyjnić działania Komsomołu dla młodych ludzi – dodawał.

Łukaszenka ruszył na ratunek

W pewnej chwili podczas swojego wystąpienia prezydent zauważył, że chłopiec siedzący w pierwszym rzędzie ma problemy z otwarciem butelki. – Niewłaściwie odkręcasz. Przynieś mi ją, a ci pokażę, jak to się robi – powiedział. Zawstydzony kilkulatek podszedł do Aleksandra Łukaszenki i podał mu napój. Polityk wziął butelkę do ręki, obrócił ją do góry denkiem i uderzając pokazał, w jaki sposób można otworzyć butelkę.

Po tej akcji na sali rozległy się gromkie brawa.

