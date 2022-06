Tym sposobem Rosja chce zatuszować ogromne straty? Jest też druga możliwość

Wojna na Ukrainie trwa już ponad 110 dni. Rosyjskie wojska codziennie atakują zarówno cele militarne, jak również obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. Początkowy plan Kremla, który zakładał zdobycie Kijowa i zainstalowanie w stolicy marionetkowego rządu, nie powiódł się, a obecnie okupanci skupiają się na szturmowaniu Donbasu.

„Nabór ochotników do jednego z elitarnych oddziałów Specnazu”

Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn w mediach społecznościowych podsumował najnowsze działania Rosjan. „Rosyjskie wojsko stara się na bieżąco uzupełniać straty osobowe wynikające ze skutecznej obrony Ukraińców. W rosyjskich mediach społecznościowych trwa obecnie nabór ochotników do jednego z elitarnych oddziałów Specnazu” – czytamy.

„Funkcjonujący w ramach struktur Rosgwardii oddział Witiaź ogłasza nabór do służby. Rosjanie szukają osób, które zostaną wysłane na teren walk przeciwko Ukrainie” – przekazał Stanisław Żaryn. Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych zaznaczył, że ochotnicy mają podpisywać kwartalne kontrakty, a przed wysłaniem na Ukrainę żołnierze mają przechodzić trwające jedynie trzy tygodnie szkolenie bojowe.

Rosja chce zatuszować ogromne straty wojska?

„Ogłoszenie pokazuje, że Rosja przyspiesza z uzupełnianiem struktur kierowanych przeciwko Ukrainie. Zwraca uwagę jedynie krótkie 3-tygodniowe szkolenie bojowe oraz szukanie ochotników nawet z minimalnym doświadczeniem bojowym” – analizuje dalej Stanisław Żaryn.

W kolejnym tweecie rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych zaznaczył, że taki rozwój wydarzeń wskazuje na dwa możliwe scenariusze. „Przyspieszenie procedur naboru to sygnał, że Rosja ponosi duże straty w walkach z Ukrainą. Jednak również może to pokazywać, że Rosjanie szykują się do wzmocnienia sił dedykowanych do okupacji terenów zdobytych na Ukrainie oraz wzmocnienia represji wobec mieszkańców” – dodał.

„Jest mało prawdopodobne, by oddziały Rosgwardii pochodzące z cyt. naboru prowadziły działania na froncie. Zapewne będą służyły jako siły okupacyjne, prowadzące czystki i represje na terenach okupowanych przez Rosjan. Mogą również służyć jako ochrona władz okupacyjnych" – prognozował Stanisław Żaryn.







