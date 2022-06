Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami we Włocławku skarżył się na stan dzisiejszej opozycji.

– Widziałem Samoobronę w akcji. Przy tym co jest teraz, to jest Wersal. O tym, o czym mówił św. Andrzej Lepper, że nie będzie Wersalu, się niestety sprawdziło, ale nie z jego powodu. Z powodu tych, co mamy dzisiaj – mówił. – Wersalu to może nie będzie, ale musimy doprowadzić do tego, żeby reguły przyzwoitości, normalnego języka powróciły. To też jest nasz cel – mówił.

Jarosław Kaczyński kpi z osób LGBT? „Dziwne poglądy. Ja bym to badał”

Potem prezes PiS odniósł się do kłamstw, które ma jego zdaniem głosić opozycja.

– Musimy także doprowadzić, chociaż to może najtrudniejsze, żeby powróciła prawda. Oczywiście ktoś się może z nami nie zgadzać, ma lewicowe poglądy, uważa, że każdy z nas w pewnym momencie może powiedzieć, że teraz, do godziny – mówił Kaczyński, spoglądając na zegarek. – Jest w tej chwili wpół do szóstej, byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą – kontynuował.

Sam Kaczyński zaśmiał się w tej chwili, a przez salę przebiegła fala śmiechu.

– Bo przecież Lewica uważa, że tak powinno być i należy tego przestrzegać. Mój szef w pracy dajmy na to, czy nawet moja koleżanka, mój kolega, powinni się do mnie zwracać w formie żeńskiej. Można mieć takie poglądy. Dziwne co prawda… ja bym to badał, no ale można – dodał Kaczyński, co wywołała kolejną falę śmiechu.

Kaczyński do Tuska: Tak kampanii prowadzić nie można

Następnie prezes PiS odniósł się do Donalda Tuska.

– Ale szanowni państwo, czy można w kampanii wyborczej zapowiadać, że my zakażemy rozwodów, środków antykoncepcyjnych, czy całkowicie zakażemy aborcji? Nie ma ku temu żadnych podstaw – podkreślił. – A przywódca opozycji, można powiedzieć całej opozycji, chociaż niektórzy nie chcą się z tym zgodzić, Donald Tusk on to mówi. Tak kampanii politycznych jednak prowadzić nie można – dodał.

Kaczyński odwołał się też do znaku krzyża, który Donald Tusk uczynił na bochenku chleba na konwencji PO w Płońsku.

– Coś takiego robić w porządku, ale za chwile głosić, że aborcja na życzenie, za chwilę będzie eutanazja, chociaż nikt tego jeszcze nie powiedział i nie sugeruję, ze ktoś to powiedział, bo bym skłamał. Krótko mówiąc, nie można aż tak bardzo oszukiwać – stwierdził Kaczyński, komentując słowa lidera PO sprzed tygodnia.

