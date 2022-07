Sowite podwyżki dla Dudy, Grodzkiego i posłów. O tyle mają wzrosnąć pensje polityków

21 lipca obradowała sejmowa Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich. Politycy zajęli się m.in. kwestią uchylenia immunitetu Grzegorzowi Braunowi, o co wnioskował Komendant Główny Policji. W trakcie posiedzenia szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska zdradziła, że planowany jest aż 23 proc. wzrost wydatków na utrzymanie kancelarii, co ma być efektem m.in. planowanego wzrostu płac dla urzędników, uposażeń i diet dla posłów. – 13 lipca dostaliśmy pismo z Ministerstwa Finansów zawierające wskaźniki i informację, że mam zaplanować 7,8 proc. podwyżki – podkreśliła.

Na pytanie szefa komisji o to, kogo dokładnie będą obejmować podwyżki odparła, że dotyczą one wszystkich pracowników, straży Marszałkowskiej i parlamentarzystów, co wynika z planowanego wzrostu kwoty bazowej na 2023 r.

O ile wzrosną wynagrodzenia Dudy i Morawieckiego?

Obecnie kwota bazowa wynosi 1789,42 zł. Taka wysokość utrzymuje się od lat. Z informacji szefowej Kancelarii Sejmu wynika, że w 2023 roku ta kwota ma zostać zwaloryzowana o 7,8 proc.do 1928,99 zł. Jeśli takie zmiany faktycznie weszłyby w życie, wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie znacząco by się zwiększyły. Andrzej Duda otrzymałby dodatkowe 2 tys. zł brutto, a jego pensja skoczyłaby do 27 tys. zł. Na podwyżki rzędu 1600 zł mogliby liczyć marszałek Sejmu Elżbieta Witek i marszałek Senatu Tomasz Grodzki (ich pensja wynosiłaby 22,1 tys. zł). Dodatkowe 1400 zł trafiłoby do ministrów (zarabialiby 19,1 tys. zł) a 1250 zł do wiceministrów. Z kolei uposażenia posłów i senatorów poszłyby w górę o 1000 zł (do 13,8 tys. zł).

W oświadczeniu nadesłanym do redakcji dziennika „Fakt” resort finansów potwierdził, że finalne rozwiązania dotyczące wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe mają zostać przyjęte w najbliższym czasie, w ramach prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok.

