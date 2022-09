Morawiecki podziękował Macierewiczowi. „Nasz rząd wywiązał się z tamtej uchwały”

1 września na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport na temat strat, jakie nasz kraj poniósł w związku z agresją i okupacją nazistowskich Niemiec w czasie II wojny światowej. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że polski rząd podjął decyzję, aby oficjalnie domagać się odszkodowania „za to wszystko, co Niemcy uczynili w Polsce w ciągu lat 1939-1945”. Wymieniona przez prezesa PiS kwota reparacji wojennych opiewała na 6 bilionów 200 miliardów złotych.

Premier Mateusz Morawiecki, w rozmowie z portalem niezalena.pl, przekonywał, że Polska ma argumenty prawne, których rząd zamierza użyć ubiegając się o reparacje. – Uważam, że mamy bardzo mocne, stricte prawne argumenty przemawiające za tym, by domagać się zadośćuczynienia za straszliwe zbrodnie niemieckie, popełnione na narodzie polskim, na obywatelach polskich, ale także za zniszczenie naszej przyszłości – powiedział premier. Chodzi m.in. o dokument władz PRL z sierpnia 1953 roku, w którym ogłaszano rezygnację ze spłaty odszkodowań wojennych na rzecz Polski. – Otóż żadnej takiej uchwały nie odnaleziono w archiwach – zauważył premier.

Morawiecki oceniał też, że „przez całe lata dziewięćdziesiąte i dwutysięczne próbowano zmieniać świadomość tego, czym była II wojna światowa”. – Zaczęliśmy być przedstawiani jako kraj współwinny Holokaustu, współwinny zbrodni II wojny światowej. Ta niebywała bezczelność skłoniła Sejm w 2004 roku – na wniosek opracowany przez Antoniego Macierewicza, za co serdecznie mu dziękuję – do uchwały wzywającej rząd do przygotowania raportu o reparacjach. Po osiemnastu latach to nasz rząd wywiązał się z tamtej uchwały – podsumował.

Rząd wysunie roszczenia wobec Czechów?

Jak podawała „Rzeczpospolita”, roszczenia mają być wysunięte nie tylko wobec Niemiec, ale również wobec Czechów. Chodzi o niekorzystny dla Polski podział granicy polsko-czechosłowackiej w latach 50. Łącznie Czechy miałyby zwrócić Polsce ponad 368 hektarów.

Spór w tej sprawie sięga początków lat 90. Wówczas kwestie te należały do kompetencji Polsko-Czeskiej Komisji Granicznej. W 2005 roku czeski rząd zaproponował Polsce wypłatę rekompensaty finansowej, jednak wówczas została ona odrzucona. – To była słuszna decyzja – powiedział dziennikarzom poseł PiS Jarosław Krajewski. To właśnie ten polityk ma naciskać na kierownictwo partii, aby w końcu na poważnie zająć się kwestią odzyskania gruntów.

