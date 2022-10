Trybunał w Strasburgu przyjął skargę Michała Szczerby przeciwko Polsce

Skarga do ETPC została złożona przez Michała Szczerbę w 2017 roku. – Jest to pierwsza tego typu sprawa z powództwa polskiego parlamentarzysty, która dotyczy ograniczenia wolności wypowiedzi podczas wykonywania mandatu poselskiego – tłumaczył wówczas polityk PO.

Czego dotyczy skarga Michała Szczerby?

Wydarzenia, o których wspomniał Michał Szczerba, rozegrały się 16 grudnia 2016 roku. Kancelaria Sejmu planowała wówczas wprowadzenie ograniczeń dla dziennikarzy na terenie parlamentu. Przeciwko takim rozwiązaniom protestowała opozycja. Polityk KO zawiesił na mównicy kartkę z napisem "#WolneMediawSejmie", za co został przywołany do porządku przez prowadzącego obrady Marka Kuchcińskiego. Ostatecznie marszałek Sejmu wykluczył Michała Szczerbę z dalszego posiedzenia.

Polityk PO uznał, że decyzja polityka PiS była niedopuszczalną ingerencją w swobodę wypowiedzi gwarantowaną przez art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka. – Do naruszenia doszło na skutek wadliwego i nieuzasadnionego podjęcia przez marszałka Sejmu RP decyzji o wykluczeniu mnie z obrad. Marszałek odebrał mi możliwość wykonywania mandatu poselskiego i reprezentowania moich wyborców – podkreślał parlamentarzysta.

ETPC zajmie się sprawą Szczerby?

Na oficjalnej stronie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pojawiła się informacja o sprawie Michał Szczerba przeciwko Polsce. Z komunikatu wnika, że trybunał przyjął sprawę do rozpoznania oraz zakomunikował ją polskim władzom.

Pytania skierowane do ETPC dotyczą tego, czy doszło do ingerencji w wolność wypowiedzi skarżącego a jeśli tak, była uzasadniona. W opinii polityka KO Marek Kuchciński złamał regulamin Sejmu, ponieważ m.in. pominął m.in. pierwszy punkt procedury dyscyplinowania posłów – zwrócenie uwagi, które powinno poprzedzić przywołanie do porządku.

Inny zarzut dotyczy naruszenia art. 13 konwencji, który gwarantuje prawo do skutecznego środka odwoławczego. – Moim celem jest doprowadzenie do orzeczenia, które napiętnuje sytuacje polegające na arbitralnym wykluczeniu posła z obrad Sejmu. Tę skargę złożyłem w imieniu całej zjednoczonej opozycji, która wyraziła swój sprzeciw wobec mojego wykluczenia z obrad – podkreślał poseł PO.

