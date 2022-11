Andrzej Duda zapytany o Donalda Tuska. „Proszę mnie nie rozśmieszać”

Prezydent udzielił wywiadu tygodnikowi „Sieci”. Został w nim zapytany m.in. o próbę wtargnięcia do siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej, do której doszło 25 października. 20-letni mężczyzna próbował wejść do budynku, zaczął grozić ochroniarzowi i uszkodził drzwi. Mówił, że „idzie do Kaczyńskiego”.

– To się dzieje ciągle. Komuś zależy na tym, by ten konflikt był coraz większy, żeby rosła agresja – ocenił Andrzej Duda.

Dziennikarze przypomnieli też słowa lidera PO z lipca, gdy mówił, że „przyjdzie taki moment, że na ulicy też się wszyscy zorganizujemy, jeśli ta władza nie zniknie”. Wtedy prezydent powiedział, że „silni ludzie” przychodzili już za czasów Tuska, gdy ABW weszła do redakcji „Wprost”, żeby zdobyć nagrania z rozmowami kompromitującymi polityków PO. Dodał, że gdyby PiS stosował takie metody, Tusk zapewne wzywałby Brukselę do reakcji w sprawie zagrożenia wolności mediów. - To pokazuje, z kim mamy do czynienia, jaki to jest niewyobrażalny poziom hipokryzji – mówił. Stwierdził, że Unia Europejska udawała, że „nie widzi gwałtu, jaki był zadawany wolnym mediom”.

Andrzej Duda pytany o Tuska. „On mówi o odpowiedzialności?”

„Sieci” zwróciły uwagę, że "Donald Tusk twierdzi, że robi to w poczuciu odpowiedzialności za Polskę, którą trzeba wyrwać ze szponów PiS". Prezydent nawiązał wtedy do katastrofy smoleńskiej. – To człowiek, który był premierem wtedy, gdy zginął prezydent Rzeczypospolitej lecący rządowym samolotem. Kto za to poniósł odpowiedzialność? On teraz mówi o odpowiedzialności? Proszę mnie nie rozmieszać – powiedział Andrzej Duda.

Czytaj też:

Debata Tuska z Morawieckim. Co Polacy sądzą o tym pomyśle?Czytaj też:

Donald Tusk o Jarosławie Kaczyńskim: Coś mu się bardzo dziwnego w głowie dzieje