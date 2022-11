Wybuch w Przewodowie. Wspólne oświadczenie NATO i liderów G7

W środę 16 listopada w godzinach porannych zostało opublikowane wspólne oświadczenie NATO i liderów G7. „Potępiamy barbarzyńskie ataki rakietowe na ukraińskie miasta i infrastrukturę cywilną, które we wtorek przeprowadziła Rosja” – czytamy na wstępie. „Rozmawialiśmy o eksplozji, która miała miejsce we wschodniej części Polski, w pobliżu granicy z Ukrainą. Oferujemy pełne wsparcie i pomoc w toczącym się dochodzeniu. Zgodziliśmy się co do tego, żeby pozostać w ścisłym kontakcie w celu określenia odpowiednich dalszych kroków w trakcie dochodzenia” – podano.

W dalszej części komunikatu, który został wydany w imieniu NATO i liderów G7, politycy potwierdzili niezłomne poparcie dla Ukrainy i narodu ukraińskiego w obliczu trwającej rosyjskiej agresji, a także stałą gotowość do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej „bezczelne ataki”. Na zakończenie rodzinom ofiar z Polski i Ukrainy zostały złożone kondolencje.

Wybuch w Przewodowie. Najnowsze informacje

We wtorek 15 listopada około godziny 15:40 policja otrzymała zgłoszenie o wybuchu, do którego doszło w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim. Do wybuchu doszło na terenie suszarni zbóż, gdy na wagę wjechał ciągnik. W wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Zniszczone są m.in. elementy lokalnej infrastruktury oraz ciągnik rolniczy.

– Polskie służby pracują wraz z międzynarodowymi ekspertami nad wyjaśnieniem okoliczności wybuchu w Przewodowie – powiedział Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu zaapelował również o spokój. – Musimy być gotowi na wszelkie fake newsy. To broń, którą Moskwa posługuje się od wielu lat, a w ostatnich latach szczególnie. Słuchajmy komunikatów rządu oraz naszych sojuszników. Bądźmy rozważni, nie dajmy sobą manipulować. Musimy opierać się na faktach. Musimy być razem. Razem jesteśmy bezpieczni i nie damy się zastraszyć – podsumował premier.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wściekły atak Rosjan na Ukrainę. Wybuch w PrzewodowieCzytaj też:

Andrzej Duda pilnie rozmawiał z Joe Bidenem. Biały Dom wydał komunikat