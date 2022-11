NA ŻYWO: Wściekły atak Rosjan na Ukrainę. Wybuch w Przewodowie

We wtorek 15 listopada Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na ukraińskie miasta, m.in. Kijów i Lwów. – To najbardziej zmasowany atak rakietowy od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę – przekazał rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat.

Minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau domaga się pilnych wyjaśnień od ambasadora Rosji. To pokłosie wściekłego ataku Rosjan na terytorium Ukrainy oraz wybuchu w miejscowości Przewodów w województwie lubelskim.



– Polskie służby pracują wraz z międzynarodowymi ekspertami nad wyjaśnieniem okoliczności wybuchu w Przewodowie – powiedział Mateusz Morawiecki, komentując doniesienia o wybuchu. Przy okazji premier zaapelował o spokój.



Głos w sprawie zabrał także Andrzej Duda. – Nie mamy na razie dowodów, kto wystrzelił tę rakietę. Była to rakieta produkcji rosyjskiej, ale trwają badania. To, co się stało w Przewodowie, było zdarzeniem pojedynczym. Nic nie wskazuje, by miały miejsce kolejne – stwierdził prezydent.

Więcej informacji przedstawiamy w relacji na żywo.

Wojna w Ukrainie. Najważniejsze informacje z 16 listopada – relacja na żywo