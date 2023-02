Władimir Putin uśpił publiczność swoim orędziem. Po dwóch dniach przyszła refleksja

We wtorek 21 lutego, na trzy dni przed rocznicą wojny w Ukrainie, Władimir Putin wygłosił orędzie przed Zgromadzeniem Federalnym. Rysował w nim zafałszowany obraz wojny w Ukrainie i usiłował tłumaczyć, że Rosja została do niej wciągnięta przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Blisko dwugodzinne przemówienie okazało się za długie dla części słuchaczy. Uśpiło nawet kilku wiernych współpracowników prezydenta Rosji.

„Ukraińska Prawda” opublikowała nagranie, w którym Władimir Putin... sam przyznał, że mówił za długo, a publiczności „trudno było go wysłuchać”.

Na orędziu Putina przysnął nawet Miedwiediew

Na zdjęciach i nagraniach z wtorkowego przemówienia Władimira Putina możemy dostrzec m.in. śpiącego Dmitrija Miedwiediewa, wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Były prezydent i premier Federacji Rosyjskiej nie był jedynym, któremu zdarzyło się przymknąć oczy podczas „najważniejszego od roku” wystąpienia swojego wodza.

– Mówię do was w okresie pełnym historycznych zmian, które determinują naszą przyszłość. Krok po kroku będziemy kontynuować realizację założeń. Począwszy od 2014 roku Donbas walczył, bronił prawa do życia na własnej ziemi, do posługiwania się ojczystym językiem. Walczył i nie poddał się pomimo ciągłego ostrzału, nieskrywanej nienawiści ze strony kijowskiego reżimu, wierzył i czekał na Rosję aż przyjdzie mu na ratunek – oświadczył Władimir Putin.

Rosyjski przywódca mówił, że jego kraj zrobił „absolutnie wszystko, co możliwe, by rozwiązać problem w pokojowej formie”. – Byliśmy cierpliwi w negocjacjach, które miały prowadzić do rozwiązania konfliktu – ocenił. Jak dodał, w odpowiedzi na te „starania” Rosja usłyszała pełne obłudy odpowiedzi.

