Przemówienie Putina. Prezydent Rosji ujawnił swoje plany

Władimir Putin wygłosił doroczne przemówienie przed Zgromadzeniem Federalnym. Swoją ocenę sytuacji w Rosji i wizję planów kraju na przyszłość przedstawił w moskiewskim Gostinym Dworze. Od kilku dni mnożyły się spekulacje na temat wątków, które poruszy. Przez blisko dwie godziny dominował wątek szkodliwej dla Federacji Rosyjskiej roli Zachodu i USA. Podczas orędzia doszło także do incydentu.

– Mówię do was w okresie pełnym historycznych zmian, które determinują naszą przyszłość. Krok po kroku będziemy kontynuować realizację założeń. Począwszy od 2014 roku Donbas walczył, bronił prawa do życia na własnej ziemi, do posługiwania się ojczystym językiem. Walczył i nie poddał się pomimo ciągłego ostrzału, nieskrywanej nienawiści ze strony kijowskiego reżimu, wierzył i czekał na Rosję aż przyjdzie mu na ratunek – oświadczył Władimir Putin.

Orędzie Władimira Putina. Ostre słowa i zarzuty pod adresem USA

Rosyjski przywódca mówił, że jego kraj zrobił „absolutnie wszystko, co możliwe, by rozwiązać problem w pokojowej formie”. – Byliśmy cierpliwi w negocjacjach, które miały prowadzić do rozwiązania konfliktu – ocenił. Jak dodał, w odpowiedzi na te „starania” Rosja usłyszała pełne obłudy odpowiedzi.

Zwrócił uwagę, że za plecami Rosji „przygotowywany był zupełnie inny scenariusz”. – Zachód grał na zwłokę, przymykał oczy na zabójstwa polityczne, na represje reżimu kijowskiego wobec sprzeciwiających się mu ludzi, na kpiny i coraz bardziej zachęcali ukraińskich neonazistów do przeprowadzania akcji terrorystycznych w Donbas – dodał.

Putin w orędziu: kontynuujemy rozpoczęte w 2014 r. działania

– W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju, wyeliminowania zagrożenia ze strony neonazistowskiego reżimu, który pojawił się w Ukrainie po zamachu stanu w 2014 roku, podjęto decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej. Krok po kroku, ostrożnie i konsekwentnie prowadzimy stojące przed nami zadania – zaznaczył.

Władimir Putin powiedział, że „odpowiedzialność za podżeganie do konfliktu ukraińskiego, za eskalację, za wzrost liczby jego ofiar spoczywa wyłącznie na zachodnich elitach i oczywiście na obecnym reżimie kijowskim, dla którego Ukraińcy są tak naprawdę obcy”. – Dzisiejszy reżim ukraiński służy nie interesom narodowym, ale interesom krajów trzecich – dodał.

Putin ocenił, że „Zachód używa Ukrainy jako poligonu i tarana przeciwko Rosji”.

