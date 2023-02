Morawiecki spotkał się z premier Danii. „Mamy podobne poglądy na temat migracji”

W czwartek 23 lutego Mateusz Morawiecki spotkał się w Kopenhadze z premier Mette Frederiksen. – Omawialiśmy kwestię Ukrainy i mamy podobne poglądy w temacie pomocy Kijowowi. Zgadzamy się także w kwestii migracji oraz innych wyzwań, przed którymi stoimy. Jestem niezwykle zadowolony, że mogliśmy omówić te kwestie – powiedział szef polskiego rządu po zakończeniu rozmów.

Morawiecki i Frederiksen jednym głosem

Duńska premier podkreśliła z kolei, że „zgadza się z Mateuszem Morawieckim w kwestii pomocy dla Ukrainy”. – Mówił pan od samego początku tej straszliwej wojny, że będziecie wspierać Ukrainę jak długo to będzie konieczne. Stanowisko Danii jest w tej sprawie podobne – stwierdziła Mette Frederiksen.

Zwracając się do Ukraińców szefowa duńskiego rządu zapewniła, że Polska jest bliskim sąsiadem i przyjacielem. – Polska jest waszym bliskim sąsiadem i przyjacielem. My, choć nie jesteśmy sąsiadami, także jesteśmy waszymi przyjaciółmi i będziemy robili wszystko co w naszej mocy, by wam pomagać – dodała.

Dania pomaga Ukrainie

Kancelaria Premiera podkreśliła, że Polska i Dania wiedzą jak ważne jest dalsze wspieranie Ukrainy wobec rosyjskiej agresji. Podkreślamy w rozmowach z liderami innych państw, że to właśnie od zwycięstwa Ukraińców zależy bezpieczeństwo i stabilność naszego regionu. Przywrócimy pokój tylko i wyłącznie wspierając Ukrainę i zmuszając Rosję do uszanowania jej niepodległości i suwerenności – czytamy w komunikacie.

– Jestem bardzo wdzięczny pani premier, za deklarację, słowa i czyny w obszarze wsparcia Ukrainy, stabilizacji sytuacji międzynarodowej, a także decyzji dotyczącej przekazania Ukrainie haubic CAESAR – stwierdził Mateusz Morawiecki.

W styczniu 2023 r. rząd Danii podjął decyzję o przekazaniu wszystkich swoich nowoczesnych haubic typu CAESAR dla ukraińskiej armii.

