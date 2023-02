Andrzej Duda zaprosił Wołodymyra Zełenskiego do Polski. „Spodobał mu się ten pomysł”

W rocznicę wojny w Ukrainie Andrzej Duda przyznał, że zachodni politycy nie mają pewności, co dalej planuje Władimir Putin. – Nie potrafimy przewidzieć scenariusza tej wojny na sto procent. Dla mnie jedno jest pewne: dla bezpieczeństwa Europy, świata, Ukraina musi zwyciężyć –zaznaczył.

– Ukraińcy pokazali doświadczenie wojenne, walcząc z Rosjanami i zdumiewając cały świat. Ukraina broni się w sposób zdecydowany. Rosjanie nigdy nie zdobyli Kijowa. Nie zdobyli żadnego większego ukraińskiego miasta, poza Mariupolem, który zdobyli po ciężkich walkach. Ale to jest pokaz potencjału ukraińskiej armii, który jest ogromny – mówił Duda. Prezydent podkreślił, że Ukraina wciąż potrzebuje wsparcia i jeśli będzie je otrzymywać, może pokonać Rosjan.

Duda o Zełenskim: Jest świetnym prezydentem

Polski przywódca sporo mówił także o jego ukraińskim odpowiedniku – Wołodymyrze Zełenskim. – Nie był człowiekiem, który byłby merytorycznie wcześniej przygotowany do polityki. Z wykształcenia jest prawnikiem, później wykonywał zawód aktora. Ale jest niezwykle odpowiedzialnym politykiem i świetnym prezydentem – komentował Duda.

Prezydent Polski podkreślił, że po wejściu w kadencję, Zełenski zaczął realizować swój program, co oznaczało m.in. ograniczanie wpływów oligarchów. – Kiedy przyszedł najbardziej kryzysowy moment i Ukraina została zaatakowana, Rosjanie szli na Kijów, powiedział, że on nie potrzebuje podwózki, tylko broni. Został w Kijowie, jak obiecał, jest tam do dzisiaj, stoi ze swoimi ludźmi w obronie kraju. To pokazuje jego wielkość – opowiadał prezydent.

Wołodymyr Zełenski odwiedzi Warszawę?

Andrzej Duda zdradził, że ostatnim razem, gdy widzieli się w Rzeszowie, zaprosił Wołodymyra Zełenskiego do wizyty w Warszawie. – Jest możliwość zorganizowania spotkania. Na pewno podobałoby się ludziom, którzy są w kraju. Zaczęliśmy rozmawiać o ustaleniach szczegółów tej wizyty, spodobał mu się ten pomysł – mówił Duda. Dodał, że jeśli ofensywa Rosjan zostanie zatrzymana i sytuacja nieco się uspokoi, będzie możliwość odbycia wizyty przez prezydenta Zełenskiego.

Polski prezydent podkreślił, że chciałby gościć w stolicy również żonę Zełenskiego, Ołenę. Jak tłumaczył, Agata Kornhauser-Duda mogłaby pokazać pierwszej damie Ukrainy liczne inicjatywy podejmowane na rzecz uchodźców.

