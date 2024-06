Wokół tego prokuratora rozpętała się burza. Duda do Tuska: Proszę nie szukać kozła ofiarnego

Prezydent Andrzej Duda oczekuje dodatkowych wyjaśnień przed podjęciem decyzji w sprawie odwołania Tomasza Janeczka z funkcji Zastępcy Prokuratora Generalnego. O usunięcie go ze stanowiska zawnioskował dzisiaj do premiera Donalda Tuska minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Wniosek o odwołanie Tomasza Janeczka. Prezydent reaguje

„Powodem skierowania wniosku była całkowita utrata zaufania” – poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej, odwołując się m.in. do „dotychczasowego sposobu wykonywania obowiązków” przez prokuratora oraz jego reakcji na ujawnienie informacji o zatrzymaniu i przedstawieniu zarzutów żołnierzom, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku napierających na polsko-białoruską granicę migrantów.

Prezydent wygłosił w piątek oświadczenie, w którym stwierdził, że premier i minister sprawiedliwości nie przedstawili do tej pory wystarczającego uzasadnienia, niezbędnego do podjęcia decyzji o pozbawieniu prokuratora funkcji. – Na jakiej zasadzie i za co pan premier, razem z ministrem sprawiedliwości, chcą odwołać ze stanowiska Zastępcę Prokuratora Generalnego pana Janeczka? – zapytał.

Andrzej Duda wygłosił oświadczenie. Zwrócił się do premiera

– Nie robi to żadnego innego wrażenia, jak na siłę szukanie – teraz, w ostatnich godzinach kampanii wyborczej – kozła ofiarnego całej tej sprawy – ocenił Duda, przypominając, że „wszystko wskazuje na to, że pan Janeczek o sprawie dowiedział się w maju”. Poinformował też, że na poniedziałek zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, poświęcone ostatnim wydarzeniom na granicy.

Prezydent zwrócił się również bezpośrednio do szefa rządu. – Dlaczego o tak ważnej sprawie dotyczącej polskiego żołnierza, dotyczącej działań polskich żołnierzy w sferze bezpieczeństwa RP, dotyczącej polskiego munduru, zwierzchnik Sił Zbrojnych nie został poinformowany? To jest moje pytanie do pana premiera – zarzucił Tuskowi.

