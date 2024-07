Lewica i KO ponownie składają projekt ws. dekryminalizacji aborcji. Podpisała go posłanka PSL

Jak informowaliśmy 12 lipca, Sejm odrzucił projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zakładał dekryminalizację przerywania ciąży do 12. tygodnia. Tyczyło się to także kwestii „pomocnictwa”, czyli sytuacji, gdy ktoś przyczynia się do przeprowadzenia zabiegu.

„Za” projektem głosowało – 215 posłów, natomiast „przeciw” – 218. Dwie osoby wstrzymały się. Udziału w głosowaniu nie wziął między innymi poseł KO Roman Giertych – za co został zwieszony w klubie. Na liście nieobecnych znaleźli się również dwaj inni politycy koalicji: Krzysztof Grabczuk (który przebywa w szpitalu) i Waldemar Sługocki (który decyzją premiera Donalda Tuska został zdymisjonowany i nie będzie już sprawował funkcji wiceministra rozwoju i technologii).

Posłowie z KO i Lewicy złożyli w Sejmie projekt ws. dekryminalizacji aborcji. Jeden podpis jest z PSL

Dwa tygodnie później – 26 lipca – grupa posłów ponownie złożyła w Sejmie projekt nowelizacji KK. W uzasadnieniu napisano, że ma on na celu doprowadzenie do „częściowej dekryminalizacji przerywania za zgodą kobiety jej ciąży z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz dekryminalizacji pomocy w samodzielnej aborcji poprzez zmiany w Kodeksie karnym” – czytamy.

Na przedstawicielkę wnioskodawców wybrano posłankę Annę Marię Żukowską. Wśród polityków Trzeciej Drogi, którzy podpisali się pod projektem, znalazła się Ewa Szymanowska, Elżbieta Burkiewicz, Aleksandra Leo i Adam Luboński – politycy Polski 2050 Szymona Hołowni. Jeśli chodzi o PSL, którego prezesem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, optujący za przywróceniem stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku – pod projektem podpisała się jedynie posłanka Agnieszka Kłopotek. Oprócz Żukowskiej projekt reprezentować będzie też Dorota Łoboda z KO.

Warto przypomnieć, że – w świetle obecnego prawa – zabieg aborcji, wykonany poza wyjątkowymi sytuacjami, określonymi w ustawie, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. To samo tyczy się osoby, która pomaga w przerywaniu ciąży kobiecie lub ją do tego nakłania.

Czytaj też:

Tajne obrady Sejmu. Kaczyński przekonał PiS do głosowania razem z KO?Czytaj też:

Czarnek zaskoczył Filiks na komisji. Tego się nie spodziewała