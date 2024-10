Coraz mniej Polaków interesuje się udziałem w wyborach. Ile dziś wyniosłaby frekwencja?

Z sondażu CBOS wynika, że w razie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w drugiej połowie października, udział w nich wzięłoby 77 proc. uprawnionych osób. To 3 punkty procentowe mniej niż na początku tego miesiąca oraz w końcu września. Swój udział w wyborach parlamentarnych całkowicie odrzuca z kolei 14 proc. respondentów. To o2 punkty więcej niż w pierwszej połowie października i 4 punkty więcej niż w końcu września.

Sondaż partyjny CBOS

Jeśli chodzi o same sympatie polityczne, to najpopularniejszą wciąż pozostaje Koalicja Obywatelska. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższy weekend, miałaby 33 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego badania.

Na drugim miejscu uplasowało się PiS z 29 proc. poparcia. Tu również obserwujemy wzrost notowań, drugi z rzędu. Mowa jednak o niewielkich wartościach, mieszczących się w granicach błędu statystycznego. Notowania PiS zwiększyły się bowiem o 1 punkt procentowy.

Sondaż. Konfederacja z trzecim wynikiem

Trzecie miejsce w sondażu CBOS przypadło Konfederacji WiN. Obecnie może ona liczyć na 11 proc. głosów, czyli o 2 punkty procentowe mniej. Jest to powrót do wartości z pierwszej polowy września. Kolejna Trzecia Droga mogłaby uzyskać 8 proc. głosów, co nie zmienia zbytnio sytuacji koalicji Hołowni i Kosiniaka-Kamysza.

Piąte miejsce w badaniu zajęła Lewica, na którą chce głosować 7 proc. Polaków. Jej wynik spadł o 1 proc. w porównaniu z ostatnim badaniem z pierwszej połowy października.

