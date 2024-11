Trzaskowski wraca do swoich dawnych słów. „Przestańcie manipulować”

– Ja pytałem tylko i wyłącznie o to, jakie są plany poprzedniego rządu – tłumaczył podczas konferencji prasowej kandydat Koalicji Obywatelskiej, który zarzucił Prawu i Sprawiedliwości „kompletnie nieprzygotowaną gigantomanię”. – Jakieś pomysły na robienie największego lotniska na świecie, gdzie nie było na to żadnych planów i uzasadnienia – mówił o 2018 roku polityk.

Rafał Trzaskowski tłumaczył także, że zależało mu jako prezydentowi Warszawy na tym, aby utrzymane było lotnisko Okęcie. – Nie było odpowiedzi PiS-u na to, jak ma się rozwijać LOT, jak chcemy rozwiązywać kwestie związane z ruchem lotniczym. W ogóle nie było żadnych pomysłów rządu PiS-u dotyczących tego, co tak naprawdę miałoby się dziać na tym lotnisku – ocenił.

Rafał Trzaskowski: W tej chwili mamy inną sytuację

Kandydat Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że „w tej chwili mamy inną sytuację”. – Wreszcie ktoś kompetentny się zabrał za ten projekt, wreszcie jasno go uzasadnił, powiedział że to ma być bardzo duży port przesiadkowy, który w Europie będzie jednym z dominującym portów. Wreszcie będzie przygotowana siatka połączeń i będzie to połączone z rozwojem LOT-u – tłumaczył Rafał Trzaskowski.

– Bardzo proszę o niemanipulowanie wypowiedziami i o jasną ocenę sytuacji. Czym innym był projekt, kiedy on się narodził, był kompletnie nieprzygotowany i wyglądał na mrzonkę, a czym innym on jest dzisiaj, kiedy jest on bardzo konkretny, który rzeczywiście jest Polsce w takim kształcie potrzebny – dodał.

Rafał Trzaskowski wraca do tematu krzyży w urzędach

Rafał Trzaskowski wrócił także do zapowiedzi o usuwaniu symboli religijnych z warszawskich urzędów. – Nie został zdjęty żaden krzyż – przekazał prezydent Warszawy, podkreślając że „ta decyzja była podjęta tylko i wyłącznie na przyszłość”.

Dodał jednak, że „obstaje dokładnie przy tym stanowisku”. – W miejscach publicznych, gdzie są obsługiwani nasi obywatele, te miejsca powinny być całkowicie neutralne światopoglądowo – ocenił polityk.

