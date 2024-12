To może być nowa praca Andrzeja Dudy. Wraz z nią wielkie pieniądze

Doniesienia o tym, że to właśnie prezydent Andrzej Duda może zostać wytypowany przez Polski Komitet Olimpijski do członkostwa w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim pojawiały się już wcześniej. Wtedy jedynak prezes PKOl Radosław Piesiewicz mówił o nich z dystansem.

Piesiewicz potwierdza decyzję ws. Dudy

Teraz stało się jasne, że prezydent jest bliżej stanowiska już kiedykolwiek wcześniej. Za przyjęciem uchwały rekomendującej Andrzeja Dudę na członka MKOl zagłosowało 26 osób, przeciwko były cztery osoby, a sześć osób wstrzymało się od głosu.

Informację tę potwierdził prezes PKOl. – Na dzisiejszym zarządzie rekomendację pana prezydenta Andrzeja Dudy zatwierdził zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego – powiedział TVN24 Radosław Piesiewicz. Jak dodał, „nie było jeszcze okazji, żeby przekazać tę informację prezydentowi”.

Duda może liczyć na wielkie pieniądze?

Kadencja prezydencka Andrzeja Dudy kończy się w sierpniu 2025 roku i od dłuższego czasu trwają spekulacje na temat tego, czym dalej zajmować ma się głowa państwa. Jeśli faktycznie zostanie on członkiem MKOl, to pytania te odsuną się w czasie o co najmniej osiem lat, bo właśnie na tyle wybierani są kandydaci.

Członkostwo w MKOl może wiązać się z niemałą wypłatą. Choć zarobki w organizacji nie są upubliczniane, rok temu dotarli do nich niezależni dziennikarze z nowojorskiego ProPublica. Wówczas wydało się, że czołowi dyrektorzy MKOl zarabiają po kilkaset tysięcy dolarów rocznie, a rekordzista wzbogacił się w 2021 roku o 1,4 mln dolarów. Choć oczywiście nie są to stawki, na które liczyć może każdy członek MKOl, to pewnym jest, że zarobki w organizacji nie należą do najniższych.

Ponadto Andrzej Duda po zakończeniu prezydentury otrzymywać będzie dożywotnią pensję wynoszącą 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego urzędującej głowy państwa. Od przyszłego roku kwota emerytury wynosić będzie to 13 tys. 691,48 złotych brutto.

Czytaj też:

Jest nowy przewodniczący Rady Mediów NarodowychCzytaj też:

To ma być nowa funkcja Mateusza Morawieckiego. Przekazanie władzy w ciągu kilku dni