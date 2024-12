Nawrocki powtórzy sukces Dudy? Były rzecznik prezydenta: To dwie inne historie

Kandydaci na prezydenta muszą szukać spraw, które dotyczą grup lokalnych, wiekowych, zawodowych, bo mogą one przysporzyć kandydatowi 50-100 tys. nowych głosów. W skali kraju to niewiele, ale często dotarcie do jednej nowej grupy docelowej, przesądza o wyniku kampanii – ocenia w rozmowie z „Wprost” Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy i były poseł PiS.

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Mówił pan kiedyś, że nie ma dwóch takich samych kampanii wyborczych i nie da się przenieść chwytów stosowanych w jednej – do drugiej. Dostrzega pan jednak jakąś analogię między strategią sztabowców Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudy, który po raz pierwszy dziesięć lat temu ubiegał się o fotel prezydencki? Krzysztof Łapiński: W przestrzeni publicznej pojawiały się komentarze wskazujące na podobieństwo między Karolem Nawrockim a Andrzejem Dudą i jego kampanią z 2015 toku. Niektórzy uważają, że uda się powtórzyć tamto zwycięstwo. Ale to dwie inne historie, inne czasy, inni kandydaci. Tych sytuacji nie da się porównać jeden do jednego. Andrzej Duda, gdy po raz pierwszy ubiegał się o prezydenturę, od lat należał do PiS, był wiceministrem sprawiedliwości, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta, posłem, europosłem, miał doświadczenie polityczne. Karol Nawrocki jest doktorem historii, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej a więc urzędnikiem wysokiej rangi, ale dotychczas nie miał okazji zdobywać doświadczenia partyjno-politycznego. To wada czy zaleta? Człowiek znający historię, inteligentny, oczytany, może się szybko odnaleźć w polityce. W końcu nie jest to jakaś tajemna wiedza. Trudniej go zarazem atakować jak kogoś kto był premierem czy ministrem i musiał podejmować trudne decyzje. Z tej sytuacji można wybrnąć. Na ile pomocni okażą się w tej nauce sztabowcy, którzy współtworzyli kampanię Andrzeja Dudy – jak Paweł Szefernaker? Paweł Szefernaker, który dzisiaj jest szefem sztabu Karola Nawrockiego, brał udział w wielu kampaniach, a w 2015 odpowiadał za internetową kampanię Andrzeja Dudy. Ma duże doświadczenie w tym zakresie i na pewno będzie chciał też wykorzystać pewne elementy z poprzednich wyborów, zwłaszcza te, które w 2015 roku się sprawdziły. Sztabowcy wszystkich kandydatów muszą pamiętać, że czasy się zmieniły i nie musi być tak, że jak coś było skuteczne w kampanii 5, 10 czy 15 lat wcześniej, to będzie w 2025 roku. Z tego, co widzę, w otoczeniu Karola Nawrockiego są zarówno osoby młode, ze świeżym spojrzeniem, jak te z doświadczeniem politycznym, kampanijnym czy dziennikarskim. Najważniejszym zadaniem dla sztabowców jest wyczuwanie bieżących trendów.