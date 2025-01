Grzegorz Braun pokrzyżuje szyki kolegom z Konfederacji? Janusz Korwin-Mikke dolewa oliwy do ognia

Grzegorz Braun ma wystartować w wyborach prezydenckich – poinformował jako pierwszy dziennikarz Piotr Szlachtowicz. Doniesienia potwierdził Onetowi prof. Mirosław Piotrowski. – Mogę jeszcze dodać, że konwencja odbędzie się po zebraniu podpisów – zaznaczył były europoseł PiS związany ze środowiskiem Radia Maryja.

Grzegorz Braun weźmie udział w wyborach?

– Myślę, że to ludzie nieżyczliwi Grzegorzowi Braunowi rozpuszczają takie plotki. Grzegorz Braun jest wielkim patriotą Konfederacji. Przecież nie chciałby jej rozbicia – zapewniał w Żywcu kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen. „Postanowiłem wystartować w tych wyborach – o ile nie zgodzi się na to kolega Braun. Wygląda na to, że nie będę musiał” – napisał z kolei w niedzielę w mediach społecznościowych Janusz Korwin-Mikke.

Były poseł Konfederacji Artur Dziambor skomentował w rozmowie z Onetem, że ugrupowanie „składa się z trzech partii, które się nie lubią”. – Zaczęły pojawiać się różne niesnaski. Braun, który urósł dzięki sytuacji z covidem, zażądał większych pieniędzy i większej liczby jedynek na listach dla swojej partii, Korony – mówił obecny polityk PSL.

Kto z Konfederacji wystartuje na prezydenta?

Według Dziambora Braun „jest dysponentem co najmniej połowy poparcia całej Konfederacji i w partii panicznie boją się sytuacji, w której Braun wyskakuje na niezależność”. Były polityk Konfederacji jest zdziwiony całą dyskusją i stwierdził, że ugrupowanie powinno wystawić trzech kandydatów na prezydenta – też Krzysztofa Bosaka.

– W naszej partii zawsze staramy się rozważać każdy możliwy scenariusz. Nie inaczej jest i w tym przypadku – skomentowała dla „Faktu” Marta Czech, rzecznika partii Brauna – Konfederacji Korony Polskiej.

