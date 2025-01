Duda nie został zaproszony na zaprzysiężenie Trumpa. „Nie muszę stać w tłumie”

W poniedziałek rozpocznie się 55. Światowe Forum Ekonomiczne w Szwajcarii. Zanim prezydent wsiadł na pokład rządowego samolotu, który wyląduje w Davos, został zapytany o zaprzysiężenie Trumpa. Dlaczego Andrzej Duda nie znalazł się na liście zaproszonych gości? Tak przywódca Polski odpowiedział na pytanie dziennikarzy.

– Ja wolę robić politykę dla Polski, która polega na rozmowach z liderami, dyskusjach, bo ja nie mam wątpliwości co do moich dobrych relacji z Donaldem Trumpem i nie muszę stać w tłumie, żeby te dobre relacje pokazywać. One po prostu są – zaznaczył.

Przypomnijmy – sztab przywódcy Ameryki zaprosił na inaugurację prezydenta Argentyny – Javiera Milei, zwanego „argentyńskim Trumpem”, przywódczynię Gruzji – Salome Zurabiszwili, premierkę Włoch – Giorgię Meloni, premiera Węgier – Viktora Orbána czy prezydent Salwadoru – Nayiba Bukele. Co ciekawe, na ceremonię zaproszono nawet przywódcę Chin – Xi Jinpinga. Zabrakło tam jednak nazwiska Dudy.

– Nie sądzę, by prezydent Trump miał dzisiaj głowę do tego, by z kimkolwiek się spotykać i rozmawiać o polityce. (...) Moja obecność tam niczego, poza widokiem w kamerach, by nie wniosła, nie przyniosłaby niczego. Znacznie więcej jestem w stanie zrobić dla Polski w Davos, rozmawiać z tymi wszystkimi, którzy obawiają się jego prezydentury, bo ja jestem przekonany, że ona przyniesie Polsce i może przynieść także Europie – przy mądrej polityce – wiele, wiele pożytku, przede wszystkim w budowaniu strefy bezpieczeństwa i jasnej identyfikacji, kto jest dzisiaj zagrożeniem dla bezpieczeństwa gospodarczego i militarnego Polski Europy i świata – uważa prezydent Polski.

Duda ujawnił przy okazji, że umawiał się z 47. przywódcą Ameryki na spotkania i jest pewien, że do nich dojdzie. – W czasie przygotowań do szczytu NATO [Pakt Północnoatlantycki – red.] i tych działań, które będą realizowane przez następne miesiące, spotkania nastąpią – podkreślił. Głowa państwa zapewniła przy okazji, że Trump „zawsze traktował Polskę przyjaźnie”. – Rozumie sprawy naszej częśc Europy znakomicie – mówi Duda.

Zaprzysiężenie Trumpa będzie transmitowane przez polskie stacje telewizyjne wieczorem 20 stycznia, gdy w USA będzie południe. Pierwszy raz od czterech dekad ceremonia odbędzie się w kapitolińskiej Rotundzie, a nie na schodach przed wejściem do United States Capitol. Ma to związek z niekorzystną temperaturą – w Waszyngtonie trwa dojmujący mróz.

