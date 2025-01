„Absurdalna sytuacja” w Konfederacji. Braun wyrzucony, a problemy się piętrzą

Grzegorz Braun został wyrzucony z Konfederacji po tym, jak wbrew partyjnym ustaleniom zdecydował się wystartować na prezydenta. W ugrupowaniu jest dwóch posłów od Brauna, na których Konfederacja stara się wymusić deklarację poparcia Sławomira Mentzena – poinformował Onet.

Konfederacja wspiera Sławomira Mentzena w kampanii wyborczej. Co z ludźmi Grzegorza Brauna?

– Stoimy w rozkroku. Bo wprawdzie wyrzuciliśmy Brauna, ale w klubie poselskim wciąż są jego ludzie, którzy będą go popierać w tych wyborach. To jest jakaś absurdalna sytuacja – skomentowało źródło z Konfederacji. Jeden z polityków stwierdził, że chciałby w drugiej turze Brauna i Mentzena.

– Usłyszeliśmy też, że może zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego. Taka ironia. To wszystko to jeden wielki żart – podkreślił jeden z polityków, który uważa, że członków Konfederacji Korony Polskiej trzeba jak najszybciej wyrzucić z ugrupowania. To z kolei nie podoba się narodowcom, którzy obawiają się wzrostu w partii znaczenia Mentzena i jego ludzi.

Konfederacja postawiła posłów od Grzegorza Brauna pod ścianą. Politycy zrobili sprytny unik

Posłowie Konfederacji przegłosowali uchwałę, zgodnie z którą w kampanii będą popierać Mentzena, ale pod dokumentem nie podpisało się dwóch członków klubu wiernych Braunowi. Według nieoficjalnych doniesień nie było ich na tym posiedzeniu.

– Jeśli posłowie Korony nie podpisali się pod tym dokumentem, to oznacza, że ich ta uchwała nie obowiązuje. Być może nie było ich na tym spotkaniu, bo wiedzieli, że reszta ich kolegów z Konfederacji jest w dużych emocjach. I wolą poczekać aż te emocje w Konfederacji opadną – skomentowała rzecznik Korony. Marta Czech dodała, że politycy w kampanii będą wspierać Brauna.

