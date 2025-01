Kowalski pokazał „ponaglenie” od WOŚP. „Owsiak wysyła do posłów pisma-straszaki”

Jeszcze w ubiegłym roku połowie Prawa i Sprawiedliwości zarzucili Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy nietransparentne rozliczenie pomocy dla powodzian. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w tej sprawie został złożony przez grupę parlamentarzystów PiS 21 listopada. W grupie są posłowie Katarzyna Czochara, Zbigniew Bogucki, Janusz Kowalski, Ireneusz Zyska oraz Paweł Hreniak.

Posłowie PiS oczekiwali informacji od WOŚP, WOŚP żąda jej od PiS

Początkowo posłowie PiS twierdzili, że nie dostali odpowiedzi. Jednak w połowie stycznia w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, przyznała posłanka Katarzyna Czochara, odpowiedź od WOŚP przyszła 12 grudnia. Całe pismo można przeczytać na stronie fundacji. W dokumentach znalazła się lista firm i organizacji, które wpłaciły darowizny oraz przekazały dary rzeczowe na powodzian. Fundacja opublikowała także wykaz najważniejszych zakupów związanych z usuwaniem powodzi i podała konkretne kwoty.

To jednak nie koniec tej sprawy. W czwartek 23 stycznia poseł Janusz Kowalski pokazał pismo z ponagleniem, które sam otrzymał od WOŚP. Fundacja domaga się od niego i innych posłów PiS przedstawienia rozliczenia ich zbiórki na powodzian. To kolejne pismo w tej sprawie. WOŚP twierdzi, ze nie dostała odpowiedzi na poprzednie.

„Działając w imieniu Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dalej:,,Fundacja", w nawiązaniu do skierowanego do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 grudnia 2024 roku, dotyczącego przedstawienia szczegółowych danych oraz odpowiedzi na pytania związane z organizowaną przez Państwa zbiórką darów dla powodzian, pragniemy wskazać, że do chwili obecnej Fundacja nie otrzymała odpowiedzi. Upłynął już ustawowy termin 14 dni na udostępnienie żądanej informacji, a termin ten nie został przedłużony zgodnie z przepisami do maksymalnych 2 miesięcy. Przypominamy, że zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie informacji publicznej na wniosek powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że organ poinformuje o powodach opóźnienia i wskaże nowy termin” – czytamy w piśmie.

Kowalski zapowiada kontrolę poselską

Pismo zirytowało posła Prawa i Sprawiedliwości, który podzielił się swoimi przemyśleniami w portalu X.

„Jerzy Owsiak zamiast ujawnić faktury i wyciągi z kont wysyła do posłów pisma-straszaki” – napisał Janusz Kowalski. „Ale skoro zostałem wywołany do tablicy to odwiedzę siedzibę Fundacji WOŚP z kontrolą poselską, aby ustalić gdzie są pieniądze dla powodzian i dlaczego zbiórki rozliczane są przez kilka lat” – dodał.

