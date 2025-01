Stany Zjednoczone opuszczą NATO? Jednoznaczna odpowiedź Andrzeja Dudy

Podczas swojej pierwszej kadencji Donald Trump zdecydował o opuszczeniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Ruch ten chwilę po przejęciu władzy cofnął Joe Biden. Teraz, kiedy Trump powrócił do Białego Domu, Stany Zjednoczone ponownie opuściły WHO. Opuściły także paryskie porozumienie klimatyczne.

Duda o przyszłości Stanów Zjednoczonych w NATO

Na tle takich decyzji – i wypowiedzi m.in. o planach przejęcia zależnej od Danii Grenlandii – pojawiają się pytania o przyszłość Stanów Zjednoczonych w NATO. – Zupełnie nie zgadzam się z tym, że prezydent USA jest sceptyczny wobec NATO czy wobec amerykańskiej obecności w Sojuszu – stwierdził prezydent Andrzej Duda w rozmowie z telewizją Al Jazeera.

– Kiedy w kwietniu zeszłego roku spotkałem się z Prezydentem Donaldem Trumpem, odwiedziłem go w Trump Tower w Nowym Jorku, mieliśmy miłą, długą i bardzo ciekawą rozmowę o kwestii wzrostu wydatków na obronność w państwach NATO i konieczności podniesienia ich do 3 proc. Tak jak wcześniej zaproponowałem – mówił.

Donald Trump zakończy wojnę w Ukrainie?

W rozmowie z telewizją Al Jazeera Andrzej Duda stwierdził, że jest przekonany, że Donaldowi Trumpowi uda się wywiązać ze zobowiązania o zakończeniu wojny w Ukrainie. – Na pewno uczyni wiele, żeby tak się stało dla umocnienia bezpieczeństwa – zapewniał prezydent.

Po działaniach amerykańskiego prezydenta Andrzej Duda spodziewa się „bardzo zdecydowanej, ale z drugiej strony bardzo pragmatycznej polityki ukierunkowanej zdecydowanie na interes Stanów Zjednoczonych”.

– Nie oznacza to, jak niektórym się wydaje, że dla wolnego świata, dla tych którzy chcą ze sobą współdziałać, którzy chcą razem prowadzić interesy gospodarcze, to będzie zły czas. Wręcz przeciwnie – ocenił prezydent.

