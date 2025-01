Kto będzie nowym ambasadorem USA? Kandydat ma polskie korzenie

20 stycznia Mark Brzeziński zakończył misję ambasadora USA w Polsce. Amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski dowiedział się, że nowym ambasadorem USA w Polsce może być profesor Texas A&M University Jim Mazurkiewicz.

Profesor z Teksasu ma być ambasadorem USA w Polsce. Ma polskie korzenie

„Profesor Jim Mazurkiewicz na czele listy kandydatów do objęcia funkcji ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce” – napisał Żuchowski na swoim koncie w portalu X. Jak informuje korespondent RMF FM, powołując się na swoje źródła informacji, strona amerykańska już zainicjowała proces konsultacji ze stroną polską w sprawie nowego ambasadora.

Kandydat na ambasadora Jim Mazurkiewicz bardzo dobrze mówi w języku polskim

Kim jest Jim Mazurkiewicz?

Jim Mazurkiewicz urodził się 17 września 1955 r. w Houston w Teksasie. Jest potomkiem polskich emigrantów w piątym pokoleniu. Jego przodkowie ponad 120 lat temu przybyli do Teksasu i kupili farmę, którą do dziś prowadzą ich potomkowie, wśród których znajduje się Jim Mazurkiewicz.

Amerykanin jest przyrodnikiem, ekonomistą, doradcą rolnym, pedagogiem i organizatorem życia społeczno-gospodarczego, znawcą nauk o zwierzętach oraz wybitnym specjalistą z zakresu chowu i hodowli zwierząt. Od 1978 r. pracuje w Texas A&M University, gdzie uzyskał tytuł profesora uczelni. Od 1998 r. jest dyrektorem Programu Przywództwa Rolniczego uniwersyteckiego ośrodka doradztwa rolniczego i głównym koordynatorem Programu Texas Agriculture Lifetime Leadership (TALL) dla kadry zarządczej. Otrzymał również doktorat Honoris Causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Kandydat na ambasadora jest także prezesem Polonii w Teksasie i członkiem założycielem Polskiej Izby Handlowej w Teksasie. To dzięki jego zabiegom miało dojść do podpisania umowy na dostawy gazu ziemnego z Teksasu do Polski.

W 2016 roku został odznaczony przez prezydenta Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, naukowej i uczelnianej oraz za działalność polonijną.

