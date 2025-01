Jakubiak o bykowym i aborcji. Kandydat tłumaczy swoje zapowiedzi

Pierwszy raz Marek Jakubiak, poseł Wolnych Republikanów i kandydat w wyborach prezydenckich, głośno w mediach o tzw. bykowym mówił pod koniec listopada. Wtedy też stwierdził, że powinno wynosić ono 800 zł miesięcznie i obejmować także panny.

Jakubiak: Dzieci muszą się rodzić

Temat podatku dla bezdzietnych wrócił w środę podczas wizyty Jakubiaka w programie Agnieszki Gozdyry w Polsat News. – Ten problem nie będzie mnie dotyczył, to będzie problem 30-, 40-latków. Kto będzie łożył na tych, którzy nie mają dzieci? – stwierdził poseł.

– Dla mnie, Marka Jakubiaka, dojrzałego mężczyzny, dorosłe życie zaczyna się wraz z urodzeniem potomstwa – mówił na antenie polityk. – Jeżeli jest chłop, który ma 40 lat i z mamusią dalej mieszka, ma dziewczynę i on z własnej wygody nie chce mieć dzieci, a potem moje dzieci będą finansowały jego emeryturę, to złość mnie bierze – podkreślił Jakubiak.

W opinii kandydata na prezydenta „każdy powód jest dobry, żeby dzieci nie mieć”. – Tacy ludzie chcą lekko przeżyć życie – mówił.

Jakubiak o aborcji i związkach partnerskich

Przy okazji rozmowy o prokreacji Jakubiak zapytany został także o liberalizację prawa do przerywania ciąży. – Czy to załatwia jakiś temat? To do końca życia z wami będzie – odpowiedział pytaniem, po czym stwierdził, że „lepiej uważać i być zawczasu mądrym, a nie potem”, oraz że „po porodzie matka może dziecko oddać, po prostu w szpitalu je zostawić”.

Zdaniem Jakubiaka kobiety od rana do nocy straszone są, że mogą umrzeć przy porodzie. Dla niego „normalnym trybem owocem miłości jest dziecko”. – Ja nie jestem kobietą, nie będę takich rzeczy wiedział. Dzieci muszą się rodzić – mówił w Polsat News polityk.

Dalej kandydat na prezydenta stwierdził również, że nie podpisałby ustawy o związkach partnerskich, ponieważ prawo już reguluje stosunki między kobietą a mężczyzną. W kwestii związków partnerskich par homoseksualnych zapytał „dlaczego miałoby to być podnoszone do rangi rodziny”. – Rodzina to jest związek mężczyzny i kobiety. Tak stanowi konstytucja – stwierdził Jakubiak.

