Zbigniew Ziobro doprowadzony siłą na posiedzenie komisji. Transmisja na żywo

Zbigniew Ziobro został po raz piąty wezwany w charakterze świadka na przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, a właściwie „Komisją Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r”. Posiedzenie jest zaplanowane na piątek 31 stycznia na godzinę 10:30.

Zbigniew Ziobro przed komisją ds. Pegasusa. Transmisja przesłuchania

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zgodę na przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry. Policja w piątek od samego rana próbowała zatrzymać byłego ministra sprawiedliwości w jego miejscach zamieszkania. Przez wiele godzin się to nie udawało. Ostatecznie Zbigniew Ziobro odnalazł się w studio TV Republika. Policja udała się na miejsce, gdzie początkowo pracownicy stacji nie chcieli go wpuścić, zamykając kraty do siedziby stacji.

Ostatecznie Ziobro zaapelował, żeby umożliwić policji wejście do studia a następnie sam zszedł do policjantów. Policjanci wcześniej się wycofali. Po chwili wrócili, a były minister sprawiedliwości zdecydował o oddaniu się w ręce funkcjonariuszy. Został już wyprowadzony z siedziby stacji i radiowozem odwieziony w stronę Sejmu.

W tym czasie rozpoczęło się posiedzeniu komisji. Samą transmisję z posiedzenia można oglądać tutaj:

Ziobro przed komisją ds. Pegasusa

Decyzja o przymusowym doprowadzeniu posła Ziobry przed komisję śledczą możliwa była ze względu na wcześniejsze uchylenie mu immunitetu. Były minister i prokurator generalny odmawiał stawienia się na posiedzeniu organu, powołując się na wyrok TK z 10 września 2024 roku. Twierdził na tej podstawie, że jest ona nielegalna.

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa Zbigniewa Ziobrę wzywała już cztery razy. Dwukrotnie przedstawił on zwolnienie lekarskie, więc szefowa komisji wystarała się o opinię biegłego w tej sprawie. Ekspert ocenił, że stan zdrowia polityka PiS pozwala mu na złożenie zeznań.

Ziobro może trafić do aresztu na 30 dni. Wiceszef MSWiA stawia sprawę jasno

Ziobro kpi z próby zatrzymania? Wymowny wpis polityka