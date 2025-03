Były minister obrony: Wstyd mi za takie słowa polityków. To bardzo brzydka cecha

– Nie do końca wiem, jaki cel postawił sobie PiS, bezkrytycznie podchodząc do tego, co pisze Elon Musk. Wstyd mi, że przepraszają go za słowa Radosława Sikorskiego. Rozgrywanie wojenek polsko-polskich na innym terenie, obsmarowywanie kogoś na zewnątrz, zawsze w historii Polski źle się kończyło. To bardzo brzydka cecha – mówi w rozmowie z „Wprost” Janusz Zemke, były minister obrony narodowej w rządzie Leszka Millera.

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Patrząc na wypowiedzi prokremlowskich urzędników i publicystów wyraźnie widać, że Rosja nie jest zachwycona wynikiem spotkania w Arabii Saudyjskiej – zgodą Kijowa na zawieszenie broni i odblokowaniem przez USA pomocy dla Ukrainy. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zapowiedziała, że Rosja podejmie własne decyzje w sprawie konfliktu w Ukrainie. Czyli? Janusz Zemke: Ukraińcy jasno sprecyzowali swoje oczekiwania, postawili dwa warunki. Oczekują, że Rosjanie wstrzymają ataki i nastąpi wymiana jeńców po obu stronach. Niestety, żadnej jasnej odpowiedzi z drugiej strony nie mamy. A żaden rozejm nie ma sensu, jeśli przestrzeń powietrzna będzie wykorzystywania do ataku. W zaledwie kilka godzin po zakończonych rozmowach USA i Ukrainy doszło do zmasowanego ataku na Ukrainę. Rosjanie m.in. uderzyli w port w Odessie czy w rodzinne miasto prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To niepokojące, że tak się zachowują na pierwszym etapie rozmów o humanitarnym charakterze, gdy mowa jedynie o wstrzymaniu ataków i wymianie jeńców, a nie żadnych uzgodnieniach terytorialnych. Na szczęście ponownie uruchomiono wsparcie wojskowe i wywiadowcze dla Ukrainy, co odczytuję jako próbę nacisku na Rosję. Wysoki rangą rosyjski polityk, Konstantin Kosaczow stawia na Telegramie sprawę jasno: „Rosyjska armia czyni postępy na ukraińskim froncie i prawdziwe porozumienia są pisane tam, co powinno być zrozumiane w Waszyngtonie”. Jak to odczytywać? Rosjanie oceniają, że są w stanie zdobyć kolejne tereny i to ich napędza. Ale Amerykanie też mają instrumenty w postaci zwiększenia potencjału ukraińskiego. Sam jestem ciekaw, jak Amerykanie zareagują na dalsze demonstracyjne komunikaty ze strony Moskwy. Jestem pewien, że USA zrobią wszystko, by na świecie nie powstało wrażenie, że Trump nie jest w stanie nic już zrobić i wygrywa Rosja. To byłby najgorsze, co mogłoby się z jego perspektywy wydarzyć. Prędzej to Rosja diametralnie sobie pogorszy relację z USA, a przecież mają wspólne interesy. Kto tu więcej może stracić?