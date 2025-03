Jednym z efektów amerykańsko-ukraińskich negocjacji w Arabii Saudyjskiej jest propozycja 30-dniowego zawieszenia broni zaproponowanego przez USA. Ukraina zadeklarowała, że zgodzi się na takie rozwiązanie, jeżeli wyrazi na nie zgodę również Moskwa. Dodatkowo Stany Zjednoczone zadeklarowały, że wznowią wymianę informacji wywiadowczych z ukraińskim wojskiem i będą kontynuować pomoc dla Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa.

Zacharowa: Kształtowanie stanowiska Federacji Rosyjskiej nie odbywa się za granicą

O komentarz do amerykańsko-ukraińskich ustaleń była pytana rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, która zapowiedziała, że „Moskwa podejmie własne decyzje w sprawie konfliktu w Ukrainie”.

– Najważniejsze wiadomości dla nas będą pochodzić stąd – powiedziała rzeczniczka MSZ na antenie radia Sputnik, mając na myśli Rosję – Kształtowanie stanowiska Federacji Rosyjskiej nie odbywa się za granicą na podstawie jakichś porozumień czy wysiłków różnych stron. Kształtowanie stanowiska Federacji Rosyjskiej odbywa się wewnątrz samej Federacji Rosyjskiej – podkreśliła.

„Wszelkie porozumienia będą na naszych warunkach”

Do sprawy ukraińsko-amerykańskiego porozumienia wcześniej, również sceptycznie, odniósł się Konstantin Kosaczew, przewodniczący komisji spraw zagranicznych Rady Federacji, czyli wyższej izby rosyjskiego parlamentu.

„Rezultaty amerykańsko-ukraińskich negocjacji w Dżuddzie świadczą tylko o jednym: scenariusz »ogon macha psem« w wykonaniu Zełenskiego z Trumpem, w przeciwieństwie do Bidena, absolutnie nie przechodzi” – ocenił Rosjanin we wpisie w mediach społecznościowych, wskazując, że podane warunki są „amerykańskie, a nie ukraińskie”.

„Rosja naciera, a to oznacza, że z nią sprawy będą wyglądały inaczej. Wszelkie porozumienia (przy pełnym zrozumieniu konieczności kompromisów) – będą na naszych warunkach, a nie amerykańskich. I nie jest to triumfalizm, lecz świadomość, że rzeczywiste umowy nadal są pisane tam, na froncie. Co powinni zrozumieć również w Waszyngtonie” – podkreślił. „A tymczasem najważniejsze jest, aby nie przeszkadzać rosyjsko-amerykańskim negocjacjom zewnętrznymi komentarzami. Trzeba pozwolić negocjatorom pracować. Zwycięstwo będzie nasze” – dodał.

