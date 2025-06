Tego Polacy chcą od rządu Tuska. Kilka postulatów jest kluczowych

O uzyskanie ponownego wotum zaufania premier Donald Tusk zgłosił się do parlamentu 11 czerwca. W swoim exposé mówił o licznych osiągnięciach rządu — od podniesienia o 67 proc. wydatków na obronność, przez wzrost realnych płac o 9,7 proc., po odblokowanie 240 mld euro z Krajowego Planu Odbudowy.

W wystąpieniu szefa rządu nie zabrakło zapowiedzi na następne 2,5 roku. Wśród nich zarówno te dotyczące poprawy bezpieczeństwa czy rozwoju, jak i te dotyczące rekonstrukcji rządu i powołania rzecznika. Ostatnia z zapowiedzi została już nawet spełniona.

Teraz UCE Research na zlecenie Onetu zapytało, czym zdaniem Plaków w pierwszej kolejności powinien zająć się rząd po uzyskaniu wotum zaufania.

Czego Polacy chcą od rządu? Tak odpowiadali

Wśród ogółu wyborców — tj. bez podziału na deklarowane poglądy — na pierwszym miejscu z 31,1 proc. wskazań znalazła się „poprawa dostępu do lekarzy specjalistów”. Dalej, z 29,2 proc. wskazań, „ochrona społeczeństwa przed wzrostem cen”. Podium domknęło „zmniejszenie ogólnej inflacji” z 25,1 proc. wskazań.

Powyżej 15 proc. uzyskały także kolejno: „ograniczenie 800+ dla obcokrajowców”, „podniesienie kwoty wolnej od podatku”, „budowa tanich mierzeń pod sprzedać/wynajem”, „obniżenie cen leków”, „likwidacja Funduszu Kościelnego”, „reforma wymiaru sprawiedliwości”, „prawo do aborcji”.

Postulaty wyborców różnią się w zależności od deklarowanych poglądów

Deklaracje co do oczekiwań różniły się ze względu na deklarowane poglądy. Przykładowo wyborcy Koalicji Obywatelskiej najwyżej stawiali „przyspieszenie rozliczenia rządów PiS”, co wskazywało 34,6 proc. Badanych. Kolejne były „poprawa dostępu do lekarzy specjalistów” z 33,9 proc. oraz „reforma wymiaru sprawiedliwości” z 32,9 proc.

Wyborcy Lewicy wskazywali za to na pierwszym miejscu „prawo do aborcji” z 44,4 proc., na drugim „likwidację Funduszu Kościelnego” z 38,4 proc., a na trzecim „budowę tanich mierzeń pod sprzedać/wynajem” z 37,4 proc.

Wśród wyborców Trzeciej Drogi — rozwiązanego w tym tygodniu sojuszu Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego — pierwsze miejsce zajęły ex aequo trzy odpowiedzi: „podniesienie kwoty wolnej od podatku”, „ochrona społeczeństwa przed wzrostem cen”, „poprawa dostępu do lekarzy specjalistów”. Wszystkie uzyskały po 32,6 proc.

Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości najczęściej wskazywali „ochronę społeczeństwa przed wzrostem cen” — 37,6 proc. Kolejne były „poprawa dostępu do lekarzy specjalistów” z 30,9 proc. oraz „zmniejszenie ogólnej inflacji z 27,4 proc.

Wyborcy Konfederacji na pierwszym miejscu uplasowali „ograniczenie 800+ dla obcokrajowców” z 39,6 proc. wskazań. Wysoko znalazły się również „ochrona społeczeństwa przed wzrostem cen” oraz „zmniejszenie ogólnej inflacji”. Oba te punkty zdobyły po 36 proc.

