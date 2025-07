PiS zapowiada wielki powrót do gry. Kaczyński o nowym programie wyborczym

Zdaniem lidera opozycji, to wydarzenie ma zainicjować zakrojoną na szeroką skalę akcję polityczną, która pozwoli PiS odzyskać wpływy i poparcie społeczne.

Kaczyński przypomniał, że w 2015 roku to właśnie podobne działania, zakończone konferencją w Katowicach, przyczyniły się do zwycięstwa partii w wyborach. Teraz, jak mówi, pora na nowy początek. – To nie będzie finał, tylko będzie to start operacji, która ma przygotować program i mobilizować ludzi, pokazywać, że Polska może być rządzona inaczej – zapowiedział.

Nowa wizja Polski i zmiany ustrojowe

Prezes PiS wskazał na konieczność przedefiniowania niektórych aspektów funkcjonowania państwa. Jednym z głównych postulatów ma być zmiana konstytucji oraz przepisów prawnych, tak aby jednoznacznie zabezpieczyć suwerenność Polski. Dodał, że należy zareagować na to, „co się stało w ciągu ostatnich 18 miesięcy”

– W Polsce potężnie uderzono w polską praworządność i polską demokrację, uderzono w sposób nieliczący się z konstytucją i z prawem – stwierdził Kaczyński.

Ostra krytyka obecnej władzy

Lider Prawa i Sprawiedliwości nie szczędził ostrych słów wobec rządu. Skrytykował sposób, w jaki, jego zdaniem, doszło do przejęcia mediów publicznych oraz naruszenia zasad państwa prawa. – Polskie Radio, telewizję i PAP przejęto po prostu siłą, bez podstaw prawnych – ocenił.

Kaczyński zapowiedział mobilizację struktur partyjnych w ramach akcji „Od gminy do gminy”. Posłowie i samorządowcy mają odwiedzić każdą gminę, by prowadzić bezpośredni dialog z mieszkańcami, „bo pewne rzeczy można tłumaczyć ludziom, i to jest skuteczne, ale tylko jak się z nimi po prostu rozmawia”.

Jednocześnie apelował do działaczy o realizm. – Daleko jest do tego, żeby tak naprawdę było dobrze – dodał.

Referendum w sprawie paktu migracyjnego. PiS nie odpuszcza

W programie ma znaleźć się również powrót do kwestii związanych z ochroną granic i migracją. Kaczyński zapowiedział zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum dotyczącego sprzeciwu wobec paktu migracyjnego Unii Europejskiej. W ocenie partii, wcześniejsze referendum z 2023 roku nie spełniło celu ze względu na zbyt niską frekwencję.

– Raz się nie udało, musimy do tego wrócić. Zbieramy podpisy, dobrze to idzie – zapewnił prezes PiS.

Zaprzysiężenie nowego prezydenta i apel o czujność

Prezes PiS odniósł się również do nadchodzącego zaprzysiężenia nowego prezydenta Karola Nawrockiego, które odbędzie się 6 sierpnia. Zaapelował do sympatyków partii o liczny udział w wydarzeniu.

Zdaniem Kaczyńskiego, start kadencji Nawrockiego „musi być czymś wielkim; czymś, co pokazuje, że to było prawdziwe zwycięstwo, prawdziwe poparcie narodu”.

Podczas swojej wizyty w Lublinie, Jarosław Kaczyński złożył także kwiaty pod pomnikiem swojego brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

