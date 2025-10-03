Policjant pozywa posła Mateckiego. Wcześniej parlamentarzysta opublikował wpis

Wpis dotyczący funkcjonariusza policji pojawił się na profilu posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego w jednym z mediów społecznościowych w czwartek wieczorem. „Okazuje się, że funkcjonariusz Policji, który twierdził, iż »podchodząc jako dziennikarz do uczestników zgromadzenia z mikrofonem i zadając pytania, red. Szymon Szereda zakłóca jego przebieg«” – czytamy.

Dalej parlamentarzysta poinformował, że zamierza złożyć wobec funkcjonariusza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oraz „interpelacje do MSWiA ws. wyciągnięcia konsekwencji zawodowych”.

„Hej Polacy, kto to? Może wiecie kim jest? Pan Policjant chce być bardzo sławny – a my tę sławę z wielką chęcią zapewnimy” – dodał dalej polityk. „Dane potrzebne do złożenia zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw oraz interpelacji do MSWiA w zakresie wyciągnięcia konsekwencji zawodowych” – wytłumaczył.

Pod wpisem posła pojawiły się liczne komentarze atakujące funkcjonariusza. „Nie znam gnoja” – napisał jeden z komentujących. „To taki typowy ormowiec” – dodał kolejny. „Jest takie miejsce, gdzie będzie spędzał kolejne lata…” – czytamy.

Poseł Matecki szuka danych policjanta. W odpowiedzi otrzymał pozew

W piątek do sprawy odniosła się Komenda Stołeczna Policji. „W związku z postem opublikowanym w mediach społecznościowych na profilu jednego z parlamentarzystów i zamieszczanymi pod wpisem komentarzami, funkcjonariusz stołecznej Policji złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa” – przekazano.

Jak czytamy, zabezpieczony został materiał dowodowy, a sprawa jeszcze dzisiaj zostanie przekazana do prokuratury, celem oceny prawnokarnej.

Komenda tłumaczy, że policjanci, którzy zabezpieczają zgromadzenia i protesty, „wykonują swoje ustawowe obowiązki i nie mogą być w związku z tym narażeni na szykany lub groźby”. „Celem działań policjantów zawsze jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego” – podkreślono.

„Nie ma i nie będzie naszej zgody na żadne przejawy agresji, hejtu oraz nawoływania do nienawiści w stosunku do policjantów wykonujących czynności służbowe” – napisano.

