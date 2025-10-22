Zacznijmy od początku – po raz kolejny w ostatnich dniach węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó „zaatakował” na platformie X Radosława Sikorskiego. Do wpisu załączył jego wypowiedź, zacytowaną przez portal Visegrád 24. „Nie możemy zagwarantować, że niezależny sąd nie nakazałby polskiemu rządowi zatrzymania samolotu z Władimirem Putinem na pokładzie, gdyby ten wkroczył w polską przestrzeń powietrzną, aby postawić podejrzanego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym” – powiedział szef polskiego MSZ.

Dyplomata, przedstawiciel władz Budapesztu, zapytał, czy Sikorski ma na myśli „niezależny sąd, który na polecenie premiera Donalda Tuska odmówił ekstradycji terrorysty, który wysadził gazociąg Nord Stream 2”. Chodzi o Wołodymyra Żurawlowa, który podejrzewany jest przez niemieckie ograny ścigania o udział w operacji sabotażowej sprzed trzech lat, w trakcie której zniszczono trzy z czterech nitek gazociągów NS1 i NS2.

Zacharowa uderzyła w Sikorskiego. Chciała zdeprecjonować go na arenie międzynarodowej

Wkrótce nadeszła odpowiedź szefa polskiego resortu spraw zagranicznych. „Peter, jestem dumny z polskiego sądu, który orzekł, że sabotowanie najeźdźcy nie jest przestępstwem. Ponadto mam nadzieję, że twój dzielny rodak, major Magyar [chodzi o mjr. Roberta Browdiego – ukraińskiego oficera, który dowodzi Siłami Systemów Bezzałogowych i z pochodzenia jest Węgrem, stąd jego przydomek – Madziar, czyli Węgier – przyp. red.] w końcu zdoła zniszczyć rurociąg naftowy zasilający machinę wojenną Władimira Putina, a ty będziesz mógł sprowadzać ropę przez Chorwację” – odpisał w środę (22 października) na X ministrowi Szijjártó.

Jak przypomina portal Interia, rurociąg ten dostarcza ropę m.in. na Słowację czy Węgry.

O słowa Sikorskiego zapytano przedstawicielkę władz Moskwy. – Jaka inna infrastruktura cywilna, z punktu widzenia Osamy bin Sikorskiego, powinna zostać zniszczona? – takie retoryczne pytanie, zawierające dyskredytujące przezwisko, Marija Zacharowa zadała podczas wywiadu dla Informacyonnoje Agientstwo Rossii.

